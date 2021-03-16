Ілон Маск записав пісню та продає її у вигляді NFT-токена: пропонують шалені гроші
Гендиректор Tesla та Space X Ілон Маск не перестає дивувати шанувальників. Цього разу він підготував для підписників музичний подарунок – записав трек у стилі техно та виставив його на продаж.
Джерело:твіттер Ілона Маска
Цікаво, що у пісні йдеться про технологію NFT, і продається вона у вигляді NFT-токена.
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Авторська композиція, тривалість якої становить 2 хвилини 20 секунд, сколихнула мережу. За неї вже пропонують 625 ETH (Ethereums), що дорівнює більше ніж 1 000 000 доларів.
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