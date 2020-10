В Google Assistant представили нову функцію Hold for Me, яка покликана економити ваш час, якщо співрозмовник поставить дзвінок на утримання. Розробка зчитує заздалегідь записаний голос або музику і попереджає власника телефону, коли розпізнає мову живої людини.

Як працює система?

Користувачі Google Pixel 5 і Pixel 4A зможуть активувати Hold for Me після того, як їх дзвінок поставлять на утримання. На головному екрані з'явиться команда, яка знаходиться поруч з іконками "відключити звук виклику" або "перевести дзвінок на гучний зв'язок", розповідає Inc. посилаючись на TechCrunch.

Після активації функції користувач побачить повідомлення "не кладіть слухавку". Так, Google Assistant прослухає дзвінок, а користувач зможе відкласти смартфон. Також відповідна команда дозволить повернутися до виклику в будь-який час. Google Assistant розпізнає звуки та голос людини, генерує і виводить на екран повідомлення-підказки, наприклад: "грає музика". Якщо ж система зчитає голос живої людини – вона повідомить про це користувачеві за допомогою звукового ефекту, вібрації і підказки на екрані. Які переваги надає функція? Розробка мотивована бажанням зробити більш комфортним очікування на лінії при спробі додзвонитися в кол-центр, адже користувачам доводиться чекати на відповідь величезну кількість часу. Звичайно, вже за декілька хвилин очікування даний процес починає викликати не найприємніші емоції. Ба більше, під час пандемії компанії змушені скорочувати кількість операторів в кол-центрах, і час очікування на лінії може істотно збільшуватися, пише ITC.ua.

Відзначається, що наразі функція Hold for Me доступна лише на території США.