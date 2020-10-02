В Google Assistant представили нову функцію Hold for Me, яка покликана економити ваш час, якщо співрозмовник поставить дзвінок на утримання. Розробка зчитує заздалегідь записаний голос або музику і попереджає власника телефону, коли розпізнає мову живої людини.
Як працює система?
Користувачі Google Pixel 5 і Pixel 4A зможуть активувати Hold for Me після того, як їх дзвінок поставлять на утримання. На головному екрані з'явиться команда, яка знаходиться поруч з іконками "відключити звук виклику" або "перевести дзвінок на гучний зв'язок", розповідає Inc. посилаючись на TechCrunch.