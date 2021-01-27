Google Maps показуватиме, де можна вакцинуватися від COVID-19

За даними Google, на тлі пандемії коронавірусу кількість запитів "вакцинація поруч зі мною" збільшилася у 5 разів. Тому компанія почне позначати на Google Maps та Search місця, де можна зробити щеплення від COVID-19.
Джерело: The Next Web
Спочатку функція буде доступною у кількох американських штатах – Техасі, Луїзіані, Міссісіпі та Аризоні. А згодом – в інших штатах та країнах.
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Google Maps показуватиме, чи вимагатимуть у цьому місці скерування або попереднього запису. А також, призначена вакцина для усіх чи лише для певних категорій населення.
Крім цього, на картах буде доступна й інформація про те, чи можна зробити щеплення прямо у проїзному пункті, тобто навіть не виходячи зі свого автомобіля.
Google Maps показуватиме місця вакцинації від COVID-19 / Фото Google
У Google також повідомили, що компанія планує надавати приміщення та об'єкти просто неба, аби відкрити там мобільні пункти для проведення вакцинації.
За інформацією видання The Verge, загалом Google має намір виділити понад 150 мільйонів доларів на "справедливе поширення вакцин від COVID-19".
Зокрема, як повідомив гендиректор Google та Alphabet Сундар Пічай, 100 мільйонів доларів у вигляді грантів отримає ВООЗ та інші некомерційні організації.
Доставити вакцини мільярдам людей буде нелегко, але це – одна з найважливіших проблем, яку ми вирішимо за нашого життя,
– наголосив Пічай.
Зауважимо, що раніше Google вже виділила 5 мільйонів доларів на гранти щодо вирішення расових та географічних диспропорцій у доступі до вакцин.