Вони як нудисти: Білл Гейтс різко висловився про антимасочників
Сьогодні експерти переконані, що позитивний ефект від засобів індивідуального захисту – величезний. Мільярдер та благодійник Білл Гейтс порівняв тих, хто відмовляється носити маски, з нудистами, які не хочуть носити штани.
Засновник Microsoft вважає той факт, що хтось чинить опір носінню захисних масок, щонайменше дивним. Підприємець поділився своїми думками з акторкою Рашиде Джонс у першому епізоді їх нового подкасту Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions.
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Що це таке? Вони як нудисти? Вас просять носити штани. Ніхто ж не говорить, що штани – це жахливо,
– здивований Гейтс.
Чому маски – це важливо?
Білл Гейтс переконаний, що захисні маски – дієвий засіб для боротьби з поширенням коронавирусної інфекції. Безумовно, є певна різниця між ефективністю носіння маски при різних респіраторних захворюваннях. При коронавірусі людина, яка захворіла, може заразити інших просто спілкуючись з ними без маски.
Вірусні навантаження, які ми спостерігаємо у COVID-19, відсутні у більшості інших респіраторних захворювань. Уявімо, що людина, котра захворіла на застуду, провела годину в одній кімнаті з іншими людьми без маски. Очевидно, більшість з них залишаться здоровими. Але якщо людина з коронавірусом без маски проведе годину в кімнаті з іншими людьми, багато з них – захворіють.
"Якщо ви хочете повернутися до нормального життя якомога швидше, або носіть маску, або не носіть і залишайтеся вдома", – додала Рашиде Джонс.
Зауважимо, раніше експерти вважали, що ефективними у боротьбі з поширенням інфекції є лише медичні маски або маски N95. Пандемія чітко продемонструвала, що цілком дієвими є також тришарові тканинні маски, які можна прати та прасувати.
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