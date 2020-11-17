Сьогодні експерти переконані, що позитивний ефект від засобів індивідуального захисту – величезний. Мільярдер та благодійник Білл Гейтс порівняв тих, хто відмовляється носити маски, з нудистами, які не хочуть носити штани.

Засновник Microsoft вважає той факт, що хтось чинить опір носінню захисних масок, щонайменше дивним. Підприємець поділився своїми думками з акторкою Рашиде Джонс у першому епізоді їх нового подкасту Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions.

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Що це таке? Вони як нудисти? Вас просять носити штани. Ніхто ж не говорить, що штани – це жахливо,

– здивований Гейтс.

Чому маски – це важливо?

Білл Гейтс переконаний, що захисні маски – дієвий засіб для боротьби з поширенням коронавирусної інфекції. Безумовно, є певна різниця між ефективністю носіння маски при різних респіраторних захворюваннях. При коронавірусі людина, яка захворіла, може заразити інших просто спілкуючись з ними без маски.

Вірусні навантаження, які ми спостерігаємо у COVID-19, відсутні у більшості інших респіраторних захворювань. Уявімо, що людина, котра захворіла на застуду, провела годину в одній кімнаті з іншими людьми без маски. Очевидно, більшість з них залишаться здоровими. Але якщо людина з коронавірусом без маски проведе годину в кімнаті з іншими людьми, багато з них – захворіють.

Бізнесмен наголосив на тому, що коронавірус має неабияку здатність поширюватися при безсимптомному перебігу хвороби. Якщо ми говоримо про застуду чи грип, хворі протягом тривалого часу залишаються вдома, адже відчувають слабкість. Натомість люди з COVID-19 можуть прекрасно себе почувати й контактувати з іншими, тим самим, несвідомо заражати їх.

"Якщо ви хочете повернутися до нормального життя якомога швидше, або носіть маску, або не носіть і залишайтеся вдома", – додала Рашиде Джонс.

Зауважимо, раніше експерти вважали, що ефективними у боротьбі з поширенням інфекції є лише медичні маски або маски N95. Пандемія чітко продемонструвала, що цілком дієвими є також тришарові тканинні маски, які можна прати та прасувати.