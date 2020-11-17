Они как нудисты: Билл Гейтс резко высказался об антимасочниках
Сегодня эксперты убеждены, что положительный эффект от средств индивидуальной защиты – огромный. Миллиардер и благотворитель Билл Гейтс сравнил тех, кто отказывается носить маски, с нудистами, которые не хотят носить штаны.
Основатель Microsoft считает тот факт, что кто-то сопротивляется ношению защитных масок, по меньшей мере странным. Предприниматель поделился своими мыслями с актрисой Рашиде Джонс в первом эпизоде их нового подкаста Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions.
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Что это такое? Они как нудисты? Вас просят носить штаны. Никто же не говорит, что штаны – это ужасно,
– удивлен Гейтс.
Почему маски – это важно?
Билл Гейтс убежден, что защитные маски – действенное средство для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Безусловно, есть некая разница между эффективностью ношения маски при разных респираторных заболеваниях. При коронавирусе человек, который заболел, может заразить других просто общаясь с ними без маски.
Вирусные нагрузки, которые мы наблюдаем у COVID-19, отсутствуют в большинстве других респираторных заболеваний. Представим, что человек, заболевший простудой, провел час в одной комнате с другими людьми без маски. Очевидно, большинство из них останутся здоровыми. Но если человек с коронавирусом без маски проведет час в комнате с другими людьми, многие из них – заболеют,
– считает Гейтс.
"Если вы хотите вернуться к нормальной жизни как можно скорее, или носите маску, или не носите и оставайтесь дома", – добавила Рашиде Джонс.
Заметим, ранее эксперты считали, что эффективными в борьбе с распространением инфекции являются только медицинские маски или маски N95. Пандемия четко продемонстрировала, что вполне действенные также трехслойные тканевые маски, которые можно стирать и гладить.
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