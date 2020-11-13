Мільярдер Білл Гейтс запускає власний подкаст із режисеркою, актрисою та активісткою Рашидою Джонс. Прем'єра запланована на понеділок, 16 листопада.

Загалом вийде 6 випусків подкасту, який отримав назву "Білл Гейтс з Рашидою Джонс задають важливі питання". Про це повідомили на сайті бізнесмена.

До теми Діловий світ зміниться: Білл Гейтс припустив, що на насчекає в майбутньому

Шоу виходитиме в ефір щопонеділка. "Будемо говорити про проблеми, з якими стикається наш світ. Все це – зі спеціальними гостями, включаючи авторів, експертів та друзів", – пояснив Гейтс у твіттері.

Чи не пізно розв'язувати проблему зміни клімату? Всі брешуть? Нерівність неминуча? Приєднуйтесь до нас щотижня, аби зануритися у ці питання та навіть кілька відповідей,

– йдеться у повідомленні.

У трейлері, який розповсюджують у соціальних мережах, обоє ведучих ставлять питання один одному. Джонс, наприклад, запитує Гейтса, чи справді він вважає, що життя стане кращим через 20 років. Мільярдер переконаний, що так.

Трейлер до майбутнього подкасту Гейтса та Джонс: дивіться відео

Перший випуск, 16 листопада 2020

Першим гостем подкасту Гейста та Джонс стане головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі. З ним говоритимуть, зокрема, про те, чого можна очікувати від COVID-19 у найближчі місяці.

Цікаво! Фаучі чимало разів уточнював або виправляв публічні коментарі президента Трампа щодо COVID-19. Через це, за його словами, він навіть отримував регулярні погрози.

"Відколи почалася пандемія, ми чули одне й теж: треба повернутися до нормального стану. Що таке "нормально" після події, яка змінила історію? 16 листопада дізнаємося, як COVID-19 назавжди змінить наші роботу, освіту та соціальне життя", – проанонсували на сайті.

Коротко про Білла Гейтса та Рашиду Джонс