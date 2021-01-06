Компанія Manta Aircraft зі Швейцарії працює над інноваційним літаком, який зможе виконувати вертикальний зліт та посадку. Команда розробників вже представила прототип двомісного планера.

Він є втричі меншим від майбутнього літака. Перші льотні випробування пройдуть вже найближчим часом, про це пише New Atlas.

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ANN1 і ANN2 – це одномісна і двомісна версії одного і того ж літака з вуглецевим композитним корпусом. Вони мають невеликий V-подібний хвіст, велике зворотне крило ззаду та менше – спереду.

Довідка. Літак може злітати і приземлятися вертикально на вертолітному майданчику стандартного розміру. Але якщо є трохи більше місця, він також буде працювати як злітно-посадковий літак.

4 електричні вентилятори забезпечують рух літального апарату вперед. Вони розташовані під переднім краєм заднього крила, а під час вертикального зльоту та посадки можуть нахилятися вгору.

Інші характеристики

Одномісний ANN1 спроєктований як моторний спортивний літак. Натомість ANN2 може перевозити пасажира з пілотом. Розробники розглядають його як швидкісний засіб для поліції або рятувальників.

Як повідомили у Manta Aircraft, майбутній літак за раз зможе додати відстань до 600 кілометрів. Його крейсерська швидкість (найвигідніша, яку досягають при найменшій кілометровій витраті палива) сягатиме 300 кілометрів на годину.

Прототип майбутнього літака (перші 3 фото) та проєкт апарату у реальних розмірах / Manta Aircraft