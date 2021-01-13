Компанія Sony створює новий потужний безпілотник – Airpeak. Штучний інтелект дозволяє йому не втрачати стійкісті зображень під час польоту.

Під час віртуальної презентації у січні 2021 року компанія вперше показала ексклюзивні відео з випробувань пристрою, про це пише Engadget.

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Особливості Airpeak

Важливо, що на такий безпілотник можна буде встановити бездзеркальні камери серії Alpha від Sony. Пристрій використовує штучний інтелект для стійкості зображень під час польоту.

Аби повністю підтримати творчий потенціал творців відео, Airpeak може бути обладнаний бездзеркальною камерою Alpha,

– наголосили у Sony.

Як зазначили у компанії, це – найменший у галузі клас дронів, який може бути оснащений системою Alpha. Офіційно його мають намір представлений вже весною 2021 року.

Віртуальна презентація Airpeak: дивіться відео Sony

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Апарат маж 4 пропелери, а також 2 опорні стійки – під час зльоту вони згортаються. Зауважимо, що ціну пристрою поки що не оголошують.

"Пристрій для авантюристів"

Як підкреслив президент та гендиректора компанії Кенічіро Йошида, Airpeak – вибір для "авантюрних творців". Безпілотник розробляють для зйомок фільмів.



Sony розробляє безпілотник для зйомок фільмів / Фото Sony



Airpeak використовує штучний інтелект / Фото Sony



Новому дрону вже провели кілька тестових польотів / Фото Sony

Ймовірно, що Sony зіткнеться з певною конкуренцією. Адже її новий продукт орієнтований на споживачів таких компаній-виробників дронів як DJI, Parrot та Skydio.