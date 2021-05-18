First Energy Storage Day: ДТЕК відкриє першу в Україні промислову станцію накопичення енергії

20 травня 2021 року о 14:00 в рамках First Energy Storage Day компанія ДТЕК відкриє промислову систему накопичення енергії. Це перша в Україні СНЕ, потужність якої становить 1 МВт, а ємність – 2.25 МВт⋅год.

Про івент

Захід одночасно відбуватиметься у Києві та Енергодарі, де на території Запорізької ТЕС розташована система накопичення енергії. Після офіційного запуску батареї розпочнеться дискусія про перспективи розвитку ринку накопичувачів енергії в Україні за участі представників влади, профільних міністерств та відомств, міжнародних партнерів та представників ДТЕК.

Читайте також ДТЕК запускає першу в Україні промислову систему накопичення енергії

Деталі про подію можна знайти тут. Пряма трансляція всього заходу буде доступна за посиланням. Долучайтеся!