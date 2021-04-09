Компанія ДТЕК завершила монтаж першої в Україні промислової системи накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год і перейшла до етапу пусконалагоджувальних робіт. Про це повідомив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

СНЕ призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для підтримки функціонування енергосистеми з забезпеченням необхідної якості електроенергії. Це перший в Україні подібний проєкт, але СНЕ вже активно працюють в усьому світі – США, Великобританія, Австралія, Канада використовують такі системи для забезпечення стабільної якості електроенергії та енергетичної безпеки.

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Попри складнощі з логістикою, викликані пандемією, ДТЕК дотримується графіка: ми вже завершили монтаж батареї, під'єднали її до мережі й зараз проводимо пусконалагоджувальні роботи. Також спільно з одним з підрядників в цьому проєкті, канадською компанією Sungrid, ми провели пробне тестування СНЕ,

– сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

СНЕ встановлена ​​в Енергодарі на майданчику біля Запорізької ТЕС, оскільки там є вся необхідна інфраструктура для підключення її до мережі, а також кваліфікований персонал, який буде обслуговувати цю систему.

"Ми раді, що ДТЕК переймає найкращий світовий досвід. У Канаді ми використовуємо системи накопичення енергії вже п'ять років. У нашої компанії є багато пілотних і комерційних проєктів як в Канаді, так і в різних штатах США. Мені дуже приємно бути причетним до запуску першої такої технології і в Україні", – сказав генеральний директор компанії Sungrid (Канада) Джеремі Гьорц.

За словами Емануеле Вольпе, за допомогою цього проєкту ДТЕК не тільки дасть старт новому ринку накопичувачів енергії в Україні, а й зробить великий внесок в трансформацію енергетичної галузі країни в цілому. Однак для повноцінної участі СНЕ в енергетичному ринку України необхідно сформувати регуляторне середовище.

Нагадаємо, що в липні 2020 року ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год.

Більше про СНЕ читайте в колонці директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе за посиланням.