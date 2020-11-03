Науковці Массачусетського технологічного інституту у США розробили унікальний алгоритм на основі штучного інтелекту. Він вміє діагностувати COVID-19, аналізуючи кашель людини.

Під час випробувань він у 98,5% випадків успішно виявив ознаки COVID-19 у людей, які перед тим отримали позитивний результат тесту, повідомляє BBC.

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У перевірці алгоритму також брали участь й ті, у кого хвороба перебігала безсимптомно. Для цих учасників результат випробовування був правдивим у 100% випадків.

Звуки, які ви видаєте під час кашлю, змінюється, якщо у вас COVID-19. Навіть у випадку, коли немає симптомів. Людське вухо цього почути не може,

– зауважив один із співавторів дослідження Брайян Субірана.

Досягти успішного результату дослідники змогли завдяки використанню нейронних мереж. Одна виявляє звуки, пов'язані з силою голосу, інша аналізує емоційний стан, а третя вимірює, як змінюється дихальна діяльність.

Алгоритм не призначений для пацієнтів із вираженими симптомами, адже у них можуть бути інші стани, які викликають схожу поведінку. Це означає, що для остаточного діагнозу нейромережі використовувати таки не варто.

Як допоможе побороти пандемію

Розробники алгоритму наразі очікують, аби він був схвалений законодавством. Вони мають намір перетворити його на додаток, який би дозволяв попередньо перевірити, інфікована людина чи ні.

Автори дослідження запевнили, що їхню розробку можна буде використовувати, зокрема, для щоденного тестування студентів, офісних працівників та громадськості загалом, коли школи, бізнес та транспорт знову почнуть працювати у звичному режимі.

Зауважимо, що науковці припускають, що алгоритм навіть може покласти край пандемії. Це стане можливо, якщо застосунок завжди працюватиме у фоновому режимі. Але, ймовірно, це спричинить проблеми конфіденційності.

Довідка. Станом на 3 листопада у світі зафіксовано 47 219 858 випадків коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 1 210 108 людей. Натомість 31 448 522 пацієнтів одужали.