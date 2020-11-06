Українська авіаційна компанія "Вектор" продовжує працювати над проєктом легкого багатоцільового вертольота ВМ-4 "Джміль". Наразі вдалося здобути Державний Патент на санітарно-евакуаційну модифікацію гелікоптера.

Нова санітарно-евакуаційна версія гелікоптера має назву ВМ-4С "Пеон", передають Крила.

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Чому це важливо?

Розробку планують застосовувати в умовах необхідності у найкоротші терміни та з мінімальними ризиками надати екстрену допомогу постраждалим, хворим або пораненим.

Гелікоптер ВМ-4С "Пеон" невеликий за розміром та має два двигуни. Саме ці фактори забезпечують можливість ефективного застосовування новинки не лише в умовах міста, а й у важкодоступній місцевості.

Проєкт "медичного" гелікоптера ВМ-4С "Пеон": дивіться відео