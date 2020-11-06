"Літаюча швидка": українська компанія розробить санітарно-евакуаційну версію гелікоптера
Українська авіаційна компанія "Вектор" продовжує працювати над проєктом легкого багатоцільового вертольота ВМ-4 "Джміль". Наразі вдалося здобути Державний Патент на санітарно-евакуаційну модифікацію гелікоптера.
Нова санітарно-евакуаційна версія гелікоптера має назву ВМ-4С "Пеон", передають Крила.
Важливо: Українці представили бойовий дрон-камікадзе "Грім": потужне відео
Чому це важливо?
Розробку планують застосовувати в умовах необхідності у найкоротші терміни та з мінімальними ризиками надати екстрену допомогу постраждалим, хворим або пораненим.
Проєкт "медичного" гелікоптера ВМ-4С "Пеон": дивіться відео
Поділитися новиною
Вибір редакції