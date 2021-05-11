За словами експертів, вже у 2026 році більші транспортні засоби, такі як електричні седани та позашляховики, будуть коштувати стільки ж, скільки й бензинові та дизельні моделі. Електричні автівки досягнуть цієї межі наступного року.
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Що відомо
Наразі середня роздрібна ціна електромобіля до оподаткування становить 33 300 євро, проти 18 600 євро за бензиновий автомобіль. Прогнозують, що у 2026 році вартість обох становитиме близько 19 000 євро. Ба більше, до 2030 року той самий електромобіль коштуватиме 16 300 євро, тоді як бензиновий автомобіль коштуватиме 19 900 євро.
У 2020 році продажі електромобілів значно зросли, особливо в ЄС та Китаї, проте екологічні кампанії закликають уряди ввести жорсткіші норми викидів, щоб заохотити більшу кількість споживачів змінити ситуацію.
Уряд Великобританії планує заборонити продаж нових транспортних засобів на викопному паливі з 2030 року, тоді як європейські компанії закликали ЄС встановити 2035 рік як кінцеву дату продажу нових транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння.
"За умови правильної політики акумуляторні електромобілі та мікроавтобуси можуть досягти 100% продажів до 2035 року в Західній, Південній та навіть Східній Європі. Нові забруднюючі транспортні засоби не повинні продаватися довше, ніж це потрібно", – сказала представниця T&E Джулія Полісканова.