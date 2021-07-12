Зазначається, що авто побачить світ до 2023 року. Комерційним виробництвом займатиметься китайська фірма IM Motor. Вона планує випустити мільйон таких машин.
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Автор розробки – відомий британський дизайнер Томас Хезервік. Дизайнер є автором лондонської версії культового автобуса Routemaster та численних архітектурних проєктів, до прикладу – штаб-квартири Google в Каліфорнії та Лондоні.
В моєму дитинстві цінності дизайну виявлялися в автомобілях, чи то Ford Sierra в 1980-х роках, чи то Fiat Panda – деякі важливі ідеї втілювалися в автомобілях. Однак коли до нас звернулася компанія IM Motors в Китаї, ми сказали, що не є дизайнерами автомобілів, і вони сказали: "Ось чому ми хочемо вас",
– розповів дизайнер.
Дизайнер Томас Хезервік / Фото Getty Images
Про авто
- великий скляний дах;
- інтер'єр спроєктований як кімната з регульованими стільцями, що перетворюються в ліжко;
- в машині є центральний стіл, призначений для зустрічей або харчування.
- рульове колесо заховано в приладовій панелі, а його зовнішня частина текстурована, з брижі або гребенів;
- очікується, що авто матиме як автономний, так і керований водієм режими;
- автомобіль буде коштувати близько 40 000 фунтів стерлінгів.
Особливості машини
- Передня решітка радіатора буде не лише відображати потік повітря над автомобілем, але і буде оснащена повітряним фільтром, який збиратиме тверді частинки. За словами розробника, вагу та окружність отриманого сміття можна порівняти з розмірами тенісного м'ячика. Таку кількість забруднюючих частинок машина збиратиме за рік.
- Альтернативний простір для власників – дизайнера надихнули крісла першого класу авіакомпаній, які використовуються для сну, їжі, розваг і роботи. Він сподівається, що люди сприйматимуть автомобіль як продовження своєї домівки.
Комфортабельний салон машини / Фото Getty Images
Однак критики вважають, що новий проєкт є не більше, ніж концепт-кар. Автомобільна промисловість демонструє безліч прикладів, коли концептуальні авто на етапі виробництва дещо видозмінювалися. Так, захоплюючі функції поступалися місцем чомусь більш приземленому, придатному для виробництва, практичному у використанні та рентабельному. Дизайнер запевняє, що автівка таки побачить світ, але, можливо, у дещо спрощеному вигляді.