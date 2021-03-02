Delfast запускає виробництво електробайків в Україні: зібрали 3,4 мільйона доларів

Українська компанія Delfast отримала 3,4 мільйона доларів на виробництво електричних байків. Гроші зібрали на краудфандинговій платформі Fundable.

Спочатку представники стартапу мали намір залучити 3 мільйони доларів інвестицій. Проте в кінцевому результаті вдалося зібрати на 400 тисяч більше.

Раніше Українська компанія створила триколісний електробайк з причепом: відео, ціна

► Зауважимо, що отримані інвестиції вкладуть у будівництво центру розробки електробайків в Україні, а також на покращення бізнес-процесів.

► Виробництво довелося розширити, зокрема, для виконання великих замовлень для B2B-клієнтів та розвитку продажів через eBay й Amazon.

Що варто знати про Delfast: основне

Компанію створили у 2014 році як службу екологічної доставки у Києві.

Засновниками стартапу є Данило Тонкопій та Сергій Денисенко.

Тоді товари розвозили на китайських електровелосипедах за щонайбільше годину.

Врешті, компанія перейшла на виробництво електробайків у Китаї – під власною торговою маркою.

– під власною торговою маркою. Згодом Delfast розробила електробайк, якому вдалося потрапити у Книгу рекордів Гіннеса.