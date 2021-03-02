Delfast запускає виробництво електробайків в Україні: зібрали 3,4 мільйона доларів

Джерело:AIN.UA
Українська компанія Delfast отримала 3,4 мільйона доларів на виробництво електричних байків. Гроші зібрали на краудфандинговій платформі Fundable.
Спочатку представники стартапу мали намір залучити 3 мільйони доларів інвестицій. Проте в кінцевому результаті вдалося зібрати на 400 тисяч більше.
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► Зауважимо, що отримані інвестиції вкладуть у будівництво центру розробки електробайків в Україні, а також на покращення бізнес-процесів.
► Виробництво довелося розширити, зокрема, для виконання великих замовлень для B2B-клієнтів та розвитку продажів через eBay й Amazon.Цікаво! Наприкінці 2020 року українські електробайки TopCop від Delfast почала використовувати поліція Мексики. Їх офіційно прийняла в експлуатацію мер міста Мехікалі.