Поліція мексиканського міста Мехікалі використовуватиме транспорт українського виробництва. Тамтешні правоохоронці їздитимуть на електробайках TopCop компанії Delfast.

Наразі патрульні отримали 3 українські електробайки, про це засновник стартапу Данило Тонкопій написав на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Українська компанія створила триколісний електробайк з причепом: відео, ціна

Їх напередодні офіційно прийняла в експлуатацію мер Мехікалі – Марина дель Пілар. Вона наголосила, що тепер місцеві правоохоронці їздитимуть історичним центром міста на екологічному транспорті.

Зауважимо, що раніше велопатрулі Мехікалі тестували електробайки. Мексиканська поліція підписала контракт з українською компанією Delfast ще у грудні 2019 року.

Що відомо про компанію Delfast

Компанія працювала в Україні з 2014 року як служба доставки. Із вибором транспорту виникли проблеми, тож там вирішили створити електробайки під власною торговою маркою.

Важливо! Електровелосипеди, на відміну від засобів пересування з бензиновим двигуном, не забруднюють повітря під час руху.

Врешті, Delfast представила електробайк, який може проїхати на одному заряді батареї довше, ніж будь-який інший у світі. Завдяки цьому він потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.