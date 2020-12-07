Українські електробайки почала використовувати поліція Мексики: фото
Поліція мексиканського міста Мехікалі використовуватиме транспорт українського виробництва. Тамтешні правоохоронці їздитимуть на електробайках TopCop компанії Delfast.
Наразі патрульні отримали 3 українські електробайки, про це засновник стартапу Данило Тонкопій написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Їх напередодні офіційно прийняла в експлуатацію мер Мехікалі – Марина дель Пілар. Вона наголосила, що тепер місцеві правоохоронці їздитимуть історичним центром міста на екологічному транспорті.
Зауважимо, що раніше велопатрулі Мехікалі тестували електробайки. Мексиканська поліція підписала контракт з українською компанією Delfast ще у грудні 2019 року.
Що відомо про компанію Delfast
Компанія працювала в Україні з 2014 року як служба доставки. Із вибором транспорту виникли проблеми, тож там вирішили створити електробайки під власною торговою маркою.
Врешті, Delfast представила електробайк, який може проїхати на одному заряді батареї довше, ніж будь-який інший у світі. Завдяки цьому він потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.
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