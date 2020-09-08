Діджиталізація процесів для більшості компаній та сфер діяльності слугує єдино можливим шляхом розвитку в сучасних умовах, що стрімко змінюються. Висока конкуренція та зміна поведінки клієнта спонукають підприємства грати за новими правилами.

Пандемія 2020 року чітко показала: оперативна, комплексна та організована цифровізація є невід’ємною складовою сучасного економічного процесу. Коронакриза продемонструвала, що нецифрові методи управління застаріли, а на зміну їм вже прийшли нові, гнучкі, стійкі й більш ефективні. Саме такі цифрові методи покликані оперативно реагувати на різкі зміни та нові виклики, розповідає 24 канал.

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Цифрова трансформація – це не лише впровадження сучасних технологій у бізнес-процеси підприємств для підвищення продуктивності, покращення сервісу та обслуговування клієнтів. Це також і кардинальні зміни у методах управління, корпоративній культурі та етиці, зовнішній та внутрішній взаємодіях. Як наслідок – компанія чи бізнес стають digital-driven, що майже синонімічне до характеристики прогресивних, сучасних та успішних компаній.

Цифровий прогрес ДТЕК: кейси першого року

Програма комплексної й системної цифрової трансформації ДТЕК – MODUS – є серцем діджитал-апгрейду виробничих та адміністративних процесів компанії: видобутку газу і вугілля, виробництва і дистрибуції електроенергії, логістики і закупівель, клієнтських сервісів, управління персоналом, відновлюваних джерел енергії тощо.

Запущені навесні 2019 року проекти в п'яти напрямках – Цифрова шахта, Цифрові мережі, Цифрова логістика, Цифрова ТЕС та Цифровий HR – уже дали свої результати, розповідають в компанії. І ось які:

Для Цифрової шахти у шахті "Ювілейна" (ДТЕК Павлоградвугілля) був реалізований проект з побудови цифрової підземної інфраструктури зв'язку на основі технології Wi-Fi. Розробка такого типу не лише є першою в Україні, але й найглибшою: глибина склала 500 м. Нові можливості, які дає інфраструктура: оперативний збір даних про стан обладнання, дистанційне управління процесами, підвищення безпеки роботи шахтарів та створення цифрової екосистеми шахти. Проекти Цифрової логістики показали свою ефективність чи не відразу після запуску. Наприклад, завдяки оптимізації маршрутів і оновленню інформації про вільні вагони в реальному часі – за перші 10 місяців роботи було зекономлено майже 1,5% від загального бюджету витрат на перевезення вугілля. Тобто менше ніж за рік модель окупила себе вже 5 разів. У цілому в цьому модулі йде робота над чотирма проектами – згаданою вище оптимізацією розподілу рухомого складу, автоматизацією завантаження вагонів, візуалізацією маневрової роботи та контролем оборотності вагонів. Тож можливості для поліпшення роботи ще значні. В модулі Цифрові мережі проектів у роботі найбільше: відразу шість. Зрештою, мережі – це один із найбільших інфраструктурних об'єктів, лише в ДТЕК – 186 000 км мереж (!). Знаковим став проект для ефективнішого збору даних про мережі. Для цього використовують дрони, обладнані фотокамерами, тепловізорами або Lidar-сканерами (так зване лазерне сканування). Додатково фахівці MODUS пишуть спеціальний "софт" для обробки даних обльоту дронів і автоматичного розпізнавання дефектів. Це в рази збільшує швидкість роботи. Наприклад, бригада з дроном здатна пропрацьовувати 9-13 км мереж за добу (залежно від програмування польотів), без дрона один фахівець самостійно оглядає 5 км мережі за день, а так звані верхові огляди бригада здійснює зі швидкістю 1,5 км/добу. Цифрова ТЕС за 14 місяців роботи моделі уже змогла заощадити 91 млн гривень (!). Все завдяки запускові на ДТЕК Курахівська ТЕС пілоту проекту "Ведення режиму". Проект дає змогу автоматично визначати оптимальний режим роботи енергоблоків станції, а також – давати рекомендації для коригування параметрів роботи блоків машиністу у режимі реального часу. На черзі масштабування проекту на ДТЕК Бурштинська ТЕС та ДТЕК Запорізька ТЕС. В рамках Цифрового HR для ДТЕК створили аналітичну модель для роботи з персоналом та спростили для офісних працівників формування аналітичних звітів.

Поради для бізнесу від програми MODUS

Результати першого року програми цифрових технологій MODUS дають змогу виокремити декілька порад, які стануть у нагоді компаніям на шляху до власної цифрової трансформації.

Стратегія – насамперед. Сформулюйте для себе чітку відповідь на питання "Навіщо вашому бізнесу цифрова трансформація?". Далі переходьте до питань "Як цього досягти?" та "Що саме – які інструменти - потрібні?". Підтримка керівництва та ТОП-менеджерів є вкрай важливою, особливо на перших етапах. Розвиток цифрової культури та діджитал-грамотності власних працівників – одне з першочергових завдань, адже всі зусилля можуть зійти нанівець, якщо ваші працівники будуть налаштовані проти цифрових нововведень чи банально не вмітимуть ними користуватися. Традиційні компетенції бізнесу мають тісно співпрацювати з цифровими. Залучайте експертизу ззовні та формуйте екосистему партнерів, адже власними силами певну кількість проектів зробити часом складно, часом недоцільно, а часом і зовсім неможливо. Діджитал-трансформація – це безперервний та нескінченний процес, як, власне, і технічний прогрес.

Мовою цифр: чому прогресивні компанії обирають діджиталізацію?

Зазначимо, що економічна вигода від цифрових нововведень у ДТЕК за 2019-2020 роки склала близько 150 млн гривень.

Наші минулорічні інвестиції в програму цифрової трансформації вже почали окупатися. З весни минулого року, коли стартувала наша програма, економічний ефект від цифровізації вже склав близько 150 млн гривень – 100 млн в 2019-ому і 50 млн від початку 2020 року. Такі програми – це наш внесок і наші інвестиції в енергонезалежність вітчизняної енергетики, яка зобов'язана пройти шлях цифрової трансформації, щоб стати конкурентоспроможною і відповідати викликам часу, – зазначив Дмитро Осика, керівник ІТ та програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК.

У програмі відзначають, що у 2020 році ДТЕК запустила ще чотири напрямки цифрової трансформації – Цифрове родовище, Цифрову аналітику, Цифровий офіс та Цифрові закупівлі.

Досягнутий економічний ефект від цифровізації – це ще не максимум, ми бачимо економічний потенціал в наших проектах. Тому будемо продовжувати цифрову трансформацію. Після 2021 року ми маємо намір розширитися ще на два напрямки – цифровізацію клієнтських послуг та джерел відновлюваної енергетики, – підкреслив Дмитро Осика.

Основна мета ДТЕК – у 2025+ році стати цифровим підприємством, де: