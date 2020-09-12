Лідери, що думають про зміни, зможуть залишатись попереду з інноваціями та стабільністю – незалежно від того, планується трансформація бізнесу чи є вимушеною. Події 2020 року докорінно перевизначили поняття "трансформації" та зробили інноваційне керівництво важливим як ніколи раніше.

Здатність сприймати зміни є важливим критерієм лідерства, тому ING прагне виділити світових лідерів, які здійснюють стійкі зміни у своїх компаніях, галузях та за їх межами, розповідає Business Insider.

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Швидкість і частота, з якою бізнес повинен впроваджувати інновації та трансформацію, зросла настільки, що рівень постійного комфорту є практично лакмусовим папірцем для керівництва бізнесом 21 століття. Але, як показав 2020 рік, навіть лідери, які успішно очолювали значні зміни в своїх організаціях, змушені переглянути це поняття, коли вони продиктовані світовими подіями, а не здійснюються за стратегічним планом.

Можуть знадобитися роки, щоб усвідомити повний вплив COVID-19 на світову економіку, але вже зараз можна витягти лідерські уроки зі способів, якими компанії були змушені реагувати в режимі реального часу та нових стійких способів їх реалізації.

Ми часто думаємо про шлях до інновацій як про велике мислення, починаючи з малого і такого, що швидко масштабується. COVID-19 не змінив характеру керівництва, стійкості та інновацій. Він лише змінив терміни та підвищив ставки, – відзначає Ізабель Фернандес, глобальний керівник оптового банкінгу ING.

ING визначила три сектори промисловості як такі, що мають особливий потенціал для просування шляху до нового погляду на сталу ділову практику – тієї, де стійкість не розглядається крізь призму скорочення витрат, а навпаки, приносить нові доходи. Це транспорт, логістика, їжа, сільське господарство та енергетика.

Ці галузі завжди важливі як для економіки, так і для суспільного життя, але реакція COVID-19 лише посилила їхню роль на світовій арені. Пандемія продемонструвала необхідність вивчення спільних позицій у цих галузях, коли вони працюють з найвищою ефективністю.

Так, харчовий та сільськогосподарський сектори повинні відповідати потребам зростаючого населення відповідальним та стійким способом для планети та її ресурсів. Так само, енергетичний сектор торкається всіх ланцюжків створення вартості та володіє величезною владою для безпосереднього вирішення кліматичної кризи.

Ця пандемія змушує нас гасити сьогоднішні пожежі, одночасно даючи нам безпрецедентну можливість зробити новий вибір у вирішенні вчорашніх проблем, які продовжують створювати ризик для нашого завтра – кліматичні зміни, втрата біорізноманіття, права людини. Світ має можливість ставати кращим, і для цього йому потрібні сильні, натхненні, інноваційні та орієнтовані на зміни лідери, – додає Фернандес.

Додамо, Business Insider оприлюднив список "100 людей, які трансформували бізнес".