Лідери інновацій та сталого розвитку: Business Insider про тих, хто залишиться попереду
Лідери, що думають про зміни, зможуть залишатись попереду з інноваціями та стабільністю – незалежно від того, планується трансформація бізнесу чи є вимушеною. Події 2020 року докорінно перевизначили поняття "трансформації" та зробили інноваційне керівництво важливим як ніколи раніше.
Здатність сприймати зміни є важливим критерієм лідерства, тому ING прагне виділити світових лідерів, які здійснюють стійкі зміни у своїх компаніях, галузях та за їх межами, розповідає Business Insider.
Читайте також: Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Швидкість і частота, з якою бізнес повинен впроваджувати інновації та трансформацію, зросла настільки, що рівень постійного комфорту є практично лакмусовим папірцем для керівництва бізнесом 21 століття. Але, як показав 2020 рік, навіть лідери, які успішно очолювали значні зміни в своїх організаціях, змушені переглянути це поняття, коли вони продиктовані світовими подіями, а не здійснюються за стратегічним планом.
Можуть знадобитися роки, щоб усвідомити повний вплив COVID-19 на світову економіку, але вже зараз можна витягти лідерські уроки зі способів, якими компанії були змушені реагувати в режимі реального часу та нових стійких способів їх реалізації.
Ми часто думаємо про шлях до інновацій як про велике мислення, починаючи з малого і такого, що швидко масштабується. COVID-19 не змінив характеру керівництва, стійкості та інновацій. Він лише змінив терміни та підвищив ставки, – відзначає Ізабель Фернандес, глобальний керівник оптового банкінгу ING.
ING визначила три сектори промисловості як такі, що мають особливий потенціал для просування шляху до нового погляду на сталу ділову практику – тієї, де стійкість не розглядається крізь призму скорочення витрат, а навпаки, приносить нові доходи. Це транспорт, логістика, їжа, сільське господарство та енергетика.
Ці галузі завжди важливі як для економіки, так і для суспільного життя, але реакція COVID-19 лише посилила їхню роль на світовій арені. Пандемія продемонструвала необхідність вивчення спільних позицій у цих галузях, коли вони працюють з найвищою ефективністю.
Ця пандемія змушує нас гасити сьогоднішні пожежі, одночасно даючи нам безпрецедентну можливість зробити новий вибір у вирішенні вчорашніх проблем, які продовжують створювати ризик для нашого завтра – кліматичні зміни, втрата біорізноманіття, права людини. Світ має можливість ставати кращим, і для цього йому потрібні сильні, натхненні, інноваційні та орієнтовані на зміни лідери, – додає Фернандес.
Додамо, Business Insider оприлюднив список "100 людей, які трансформували бізнес".