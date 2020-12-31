Яким буде майбутнє енергетики? Про це розповів засновник енергетичного факультету в Університеті Сингулярності (Каліфорнія, США) Хосе Луїс Кордейро. Тези записані в межах виступу автора на заході "Енергетична трансформація".

Це публічна подія компанії ДТЕК, яка покликана дати старт важливій дискусії про енергетичну трансформацію, розвиток культури відкритих інновацій та місця України в цих процесах. Читайте також: Нові горизонти: як українська енергетика використовує цифрові технології Засновник енергетичного факультету Університету Сингулярності (Каліфорнія, США) Хосе Луїс Кордейро / Фото ДТЕК Майбутнє енергетики: Технології, які є оцифрованими, розростаються експонентно (відповідно до теорії та дослідження Реймонда Курцвейла). Це правило також вірне до багатьох інших сфер, в тому числі до енергетики.

Люди не сприймають експоненціальні зміни, адже наш мозок мислить лінійно. Люди думають лінійно, але технології змінюються експонентно.

Перший геном людини розшифровували 13 років, і коштувало це близько мільярда доларів США. Сьогодні ж прорахувати геном людини можна за кілька сот доларів протягом години. Це і є приклад експоненціальних змін.

Нам необхідно заздалегідь підготуватися до хвилі перетворень, які невдовзі накриють людство під дією закону експонентних змін. Ну хоча б до того, що незабаром наука переможе смерть.

Зробіть себе Убером, поки не стали Кодаком. Якщо ви не зробите прорив, то інші зроблять (як Uber), і ваш бізнес піде в небуття (як Kodak).

Uber – найбільша компанія таксі у світі, але у них немає автомобілів. Facebook – найбільша медіакомпанія, яка самостійно не створює контент. Amazon – найбільший продавець у світі, але у нього немає торгових полиць. Airbnb – найбільша мережа готелів, але у якої немає у власності жодної кімнати.

Світ переходить від Manu-factoring (виробництва руками) до Mind-factoring (того що створюється в голові).

Covid-19 став головним драйвером цифрових змін суспільства і бізнесу.

За рік вартість Zoom перевищила номінальну вартість усіх великих авіакомпаній разом узятих, які вибудовували свої бізнеси десятки років.

Ми живемо під час глобального перезавантаження, хтось наче натиснув кнопку рестарт.

Закони майбутнього, написані фантастом Артуром Кларком в 1960-і роки, не виглядають фантастикою, а більш схожі на нашу реальність. Судіть самі: Коли відомий вчений говорить, що щось можливо відбудеться, то він напевно правий. Якщо ж цей учений заперечує можливість певної неймовірної події, він звичайно ж НЕ правий. Єдиний спосіб дізнатися кордони неможливого – це обійти ці межі. Будь-які просунуті технології відрізняються від магії.

У наступні 30 років людство побачить величезну кількість змін, можливо більше, ніж за попередні 3000 років.

Старіння – це хвороба, яку можна вилікувати. Це технічна проблема, для якої необхідне технічне рішення.

Енергетика – це та індустрія, яка на наших очах, в нашу епоху, переживає небувалий прорив.

Енергетика сьогодні – найбільша промисловість у світі.

Навіть провідні країни, експерти та міжнародні організації помилялися, коли прогнозували лінійне зростання відновлюваної енергетики. В реальності ж ми спостерігаємо те саме експонентне вибухове зростання.

Якщо відновлювальна енергетика продовжить таке зростання (а вона продовжить), то через 20 років практично вся вона буде добуватися з сонця і вітру.

Сонячна енергетика не має ніяких аналогів і конкурентів в найближчому майбутньому.

Глобальне споживання електроенергії 15-18 ТВт (Терра Ватт), тоді як запаси вітру – 870 ТВт, а сонячної енергії й того більше – 86000 ТВт.

Водень - ось справжня енергія всесвіту, зірки виробляють енергію з нього.

Кам'яний вік закінчився не через брак каменю. Так само і нафтова епоха закінчиться не тому що у нас нафта закінчиться.

Енергетична трансформація Німеччини прекрасний приклад для України, адже в цій країні вже понад 50% електроенергії виробляється з відновлювальних джерел. І це не дивлячись на те, що в Німеччині набагато менше доступної сонячної енергії.

Ми повинні бути більш ефективними, якщо навіть в США порахували, що більш ніж половина їх енергії виробляється даремно, вона втрачається і її реально не споживають.

З часом буде новий вид інтернету – енернет – енергетичний інтернет. Через 2-3 десятиліття вся планета буде охоплена бездротовою передачею електроенергії.

Капіталізація Tesla більше, ніж всіх інших авто компаній разом узятих, завдяки експонентному зростанню електромобілів. Неймовірно, але китайські автовиробники хочуть потіснити Tesla.

Можна забезпечити все людство відновлюваною електроенергією помістивши її виробництво всього в 6 блоків розміром 100х100 км кожен на кожному з континентів.

Слово "криза" китайською мовою складається з двох слів – "небезпека" і "можливість".

"Енергетична сингулярність" настане тоді, коли відновлювальні джерела енергії витіснять викопне паливо і забезпечать майже всю енергію для нашої цивілізації.

Україна може стати Саудівською Аравією сонячної енергетики для всієї Європи.

Може у Росії більше нафти, але в України – більше сонячної енергії, а це майбутнє.