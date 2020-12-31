Правила майбутнього енергетики: ключові тези
Яким буде майбутнє енергетики? Про це розповів засновник енергетичного факультету в Університеті Сингулярності (Каліфорнія, США) Хосе Луїс Кордейро. Тези записані в межах виступу автора на заході "Енергетична трансформація".
Це публічна подія компанії ДТЕК, яка покликана дати старт важливій дискусії про енергетичну трансформацію, розвиток культури відкритих інновацій та місця України в цих процесах.
Читайте також: Нові горизонти: як українська енергетика використовує цифрові технології
Засновник енергетичного факультету Університету Сингулярності (Каліфорнія, США) Хосе Луїс Кордейро / Фото ДТЕК
Майбутнє енергетики:
- Технології, які є оцифрованими, розростаються експонентно (відповідно до теорії та дослідження Реймонда Курцвейла). Це правило також вірне до багатьох інших сфер, в тому числі до енергетики.
- Люди не сприймають експоненціальні зміни, адже наш мозок мислить лінійно. Люди думають лінійно, але технології змінюються експонентно.
- Перший геном людини розшифровували 13 років, і коштувало це близько мільярда доларів США. Сьогодні ж прорахувати геном людини можна за кілька сот доларів протягом години. Це і є приклад експоненціальних змін.
- Нам необхідно заздалегідь підготуватися до хвилі перетворень, які невдовзі накриють людство під дією закону експонентних змін. Ну хоча б до того, що незабаром наука переможе смерть.
- Зробіть себе Убером, поки не стали Кодаком. Якщо ви не зробите прорив, то інші зроблять (як Uber), і ваш бізнес піде в небуття (як Kodak).
- Uber – найбільша компанія таксі у світі, але у них немає автомобілів. Facebook – найбільша медіакомпанія, яка самостійно не створює контент. Amazon – найбільший продавець у світі, але у нього немає торгових полиць. Airbnb – найбільша мережа готелів, але у якої немає у власності жодної кімнати.
- Світ переходить від Manu-factoring (виробництва руками) до Mind-factoring (того що створюється в голові).
- Covid-19 став головним драйвером цифрових змін суспільства і бізнесу.
- За рік вартість Zoom перевищила номінальну вартість усіх великих авіакомпаній разом узятих, які вибудовували свої бізнеси десятки років.
- Ми живемо під час глобального перезавантаження, хтось наче натиснув кнопку рестарт.
- Закони майбутнього, написані фантастом Артуром Кларком в 1960-і роки, не виглядають фантастикою, а більш схожі на нашу реальність. Судіть самі:
- Коли відомий вчений говорить, що щось можливо відбудеться, то він напевно правий. Якщо ж цей учений заперечує можливість певної неймовірної події, він звичайно ж НЕ правий.
- Єдиний спосіб дізнатися кордони неможливого – це обійти ці межі.
- Будь-які просунуті технології відрізняються від магії.
- У наступні 30 років людство побачить величезну кількість змін, можливо більше, ніж за попередні 3000 років.
- Старіння – це хвороба, яку можна вилікувати. Це технічна проблема, для якої необхідне технічне рішення.
- Енергетика – це та індустрія, яка на наших очах, в нашу епоху, переживає небувалий прорив.
- Енергетика сьогодні – найбільша промисловість у світі.
- Навіть провідні країни, експерти та міжнародні організації помилялися, коли прогнозували лінійне зростання відновлюваної енергетики. В реальності ж ми спостерігаємо те саме експонентне вибухове зростання.
- Якщо відновлювальна енергетика продовжить таке зростання (а вона продовжить), то через 20 років практично вся вона буде добуватися з сонця і вітру.
- Сонячна енергетика не має ніяких аналогів і конкурентів в найближчому майбутньому.
- Глобальне споживання електроенергії 15-18 ТВт (Терра Ватт), тоді як запаси вітру – 870 ТВт, а сонячної енергії й того більше – 86000 ТВт.
- Водень - ось справжня енергія всесвіту, зірки виробляють енергію з нього.
- Кам'яний вік закінчився не через брак каменю. Так само і нафтова епоха закінчиться не тому що у нас нафта закінчиться.
- Енергетична трансформація Німеччини прекрасний приклад для України, адже в цій країні вже понад 50% електроенергії виробляється з відновлювальних джерел. І це не дивлячись на те, що в Німеччині набагато менше доступної сонячної енергії.
- Ми повинні бути більш ефективними, якщо навіть в США порахували, що більш ніж половина їх енергії виробляється даремно, вона втрачається і її реально не споживають.
- З часом буде новий вид інтернету – енернет – енергетичний інтернет. Через 2-3 десятиліття вся планета буде охоплена бездротовою передачею електроенергії.
- Капіталізація Tesla більше, ніж всіх інших авто компаній разом узятих, завдяки експонентному зростанню електромобілів. Неймовірно, але китайські автовиробники хочуть потіснити Tesla.
- Можна забезпечити все людство відновлюваною електроенергією помістивши її виробництво всього в 6 блоків розміром 100х100 км кожен на кожному з континентів.
- Слово "криза" китайською мовою складається з двох слів – "небезпека" і "можливість".
- "Енергетична сингулярність" настане тоді, коли відновлювальні джерела енергії витіснять викопне паливо і забезпечать майже всю енергію для нашої цивілізації.
- Україна може стати Саудівською Аравією сонячної енергетики для всієї Європи.
- Може у Росії більше нафти, але в України – більше сонячної енергії, а це майбутнє.
Поділитися новиною
Вибір редакції