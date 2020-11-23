Використання водневих технологій відкриває як світу, так і Україні можливості для декарбонізації основних секторів економіки, а також побудови нової індустрії та створення додаткових робочих місць.

Про це директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе розповів на саміті Sustainable Energy Europe.

ЄС розглядає водневі технології як стратегічний вектор розвитку економіки. Стрімка динаміка розвитку цієї технології в ЄС матиме значний вплив на Україну. У масштабах нашої країни ця технологія і необхідна для неї інфраструктура може стати рушійною силою розвитку вже наявних індустрій та економіки України в цілому,

– відзначив Вольпе.

Він нагадав, що згідно з раніше озвученими планами Європа очікує від України 10 ГВт потужності електролізерів, з яких 2,5 ГВт спрямовано на розвиток локального ринку і 7,5 ГВт – повинні забезпечити транскордонну торгівлю з ЄС в перспективі на 2025 рік.

Декарбонізація – це частина стратегії розвитку ДТЕК, який поставив собі амбітну мету – стати вуглецево-нейтральною компанією до 2040 року.

Емануеле Вольпе повідомив, що у 2020 році в ДТЕК була створена команда з дослідження можливостей застосування поновлюваного водню в наявних індустріях. Наразі йде розробка поглибленого техніко-економічного обґрунтування для кейсів застосування водню у сферах транспорту, енергетики й промисловості.