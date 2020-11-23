Водневі технології відкривають можливості для декарбонізації основних секторів економіки України
Використання водневих технологій відкриває як світу, так і Україні можливості для декарбонізації основних секторів економіки, а також побудови нової індустрії та створення додаткових робочих місць.
Про це директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе розповів на саміті Sustainable Energy Europe.
ЄС розглядає водневі технології як стратегічний вектор розвитку економіки. Стрімка динаміка розвитку цієї технології в ЄС матиме значний вплив на Україну. У масштабах нашої країни ця технологія і необхідна для неї інфраструктура може стати рушійною силою розвитку вже наявних індустрій та економіки України в цілому,
– відзначив Вольпе.
Він нагадав, що згідно з раніше озвученими планами Європа очікує від України 10 ГВт потужності електролізерів, з яких 2,5 ГВт спрямовано на розвиток локального ринку і 7,5 ГВт – повинні забезпечити транскордонну торгівлю з ЄС в перспективі на 2025 рік.
Емануеле Вольпе повідомив, що у 2020 році в ДТЕК була створена команда з дослідження можливостей застосування поновлюваного водню в наявних індустріях. Наразі йде розробка поглибленого техніко-економічного обґрунтування для кейсів застосування водню у сферах транспорту, енергетики й промисловості.
Додають, що ДТЕК став першою індустріальною компанією в Україні, яка стала членом Європейської водневої асоціації.
Це членство дасть компанії можливість сформувати мережу прямих контактів з міжнародними партнерами, зацікавленими у розвитку водневої економіки як в Україні, так і по всьому світу,
– сказав Емануеле Вольпе.
На його думку, сьогодні рано говорити про економічну вигоду використання водню, це питання скоріше екологічної складової, яка необхідна для досягнення загальних світових цілей щодо декарбонізації. Всупереч цьому, компанії по всьому світу, зокрема ДТЕК, працюють над тим щоб зробити поновлюваний водень конкурентоспроможним.
Сьогодні воднева технологія тільки вступає в етап масового застосування, тому зараз немає готових сценаріїв розвитку, адже всі експериментують, вчаться – і Україна зокрема. Напевно, це один з унікальних випадків, коли Україна не відстає на 10 років від інших країн. Ми приблизно на одному етапі, хоча зрозуміло, що у нас менше капіталу і держава може виділяти менше підтримки, але ми йдемо в ногу з часом,
– підсумував директор з інновацій ДТЕК.
Саміт Sustainable Energy EuropeГоловний європейський захід у сфері сталої енергетики. Цього року саміт пройшов в онлайн-режимі з 18 по 20 листопада. Він являє собою платформу для представників органів влади та лідерів галузі, щоб ділитися останніми проєктами, ініціативами та можливостями в області сталої енергетики. В межах саміту виступили міністри енергетики Німеччини, Великобританії, Данії, Швеції, Португалії, а також понад 300 лідерів ринку.
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