Одразу дві компанії Групи ДТЕК — ДТЕК Нафтогаз та ДТЕК Мережі — отримали нагороди за системну реалізацію інноваційних природоохоронних заходів у своїй діяльності.

Нагороди отримано в межах форуму "Екотрансформація 2020", який вже третій рік поспіль збирає тих, хто впроваджує "зелені" технології та прогресивні екостратегії задля дотримання законодавчих норм у сфері охорони довкілля та раціонального використання ресурсів, розповідають Інновації 24.

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Так, ДТЕК Нафтогаз, який видобуває природний газ, використовуючи інноваційні технології на кожній ланці виробництва, отримав нагороду за "Інновації та впровадження новітніх технологій".

У своїй діяльності компанія, зокрема, мінімізує обсяги утворення відходів при бурінні, запроваджує методи екологізації пошуку вуглеводнів, контролює стан підземних вод, зменшує обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу, запровадила систему екологічного менеджменту, яка дозволяє контролювати та коригувати аспекти впливу кожної ланки виробничої діяльності на навколишнє природне середовище з метою мінімізації цих впливів.

ДТЕК Нафтогаз / Фото ДТЕК

Відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища, охорони праці та промислової безпеки – ключові принципи роботи компанії. Системні інвестиції у впровадження інновацій дозволяють ДТЕК Нафтогаз не тільки збільшувати видобуток газу й працювати на енергонезалежність України, а й робити це з мінімальним впливом на довкілля.

ДТЕК Нафтогаз отримав нагороду за "Інновації та впровадження новітніх технологій": дивіться відео

ДТЕК Мережі отримали нагороду за "Збереження біологічного різноманіття на підприємствах компанії". Експерти-екологи оцінили зусилля ДТЕК Мережі зі збереження популяції білих лелек в Україні: компанія у п’яти регіонах країни встановила 237 спеціальних захисних конструкцій на опорах ліній електропередач, що захищають гнізда птахів від ураження струмом.

ДТЕК Мережі / Фото ДТЕК

Досвід ДТЕК Мережі підтверджує, що збереження біологічного різноманіття можливо не тільки на об’єктах природно-заповідного фонду, але й на урбанізованих територіях.

ДТЕК Мережі отримали нагороду за "Збереження біологічного різноманіття на підприємствах компанії": відео

Стратегічне завдання Групи ДТЕК – впровадження сучасних технологій і найкращих практик для мінімізації впливу виробництва на довкілля та для збереження біорізноманіття. Задля цього всі інвестиційні проєкти ДТЕК мають складову сталого розвитку. Дуже приємно та надихає, що фахівці галузі високо оцінили наші зусилля. Ми впевнені, що з кожним роком все більше компаній будуть долучатися до відповідального інвестування. Адже позитивний вплив будь-якого бізнес-проекту на людей, громаду, територію є важливою складовою успішності сучасного бізнесу і підтримки його з боку клієнтів та громадян,

– зазначив директор зі сталого розвитку ДТЕК Олександр Кучеренко.

Збереження біорізноманіття відповідає принципам Глобального договору ООН, яких дотримується Група ДТЕК у галузі охорони довкілля. Як відповідальний бізнес ДТЕК інтегрував цілі сталого розвитку ООН у свою ESG стратегію.