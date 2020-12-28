Британська армія випробовує потужний дрон, який називається Bug ("комар"). Це – спільна розробка компаній UAVTEK та BAE Systems .

Bug важить приблизно як смартфон – всього лиш 196 грамів. Він оснащений 4 пропелерами, про це повідомляє New Atlas.

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Характеристики дрона

Дальність його пробігу без підзарядки сягає 2 кілометри, а час автономної роботи – 40 хвилин. Пристрій може розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину.



Британські військові випробовують нано-дрон / Фото BAE Systems

Чим особливий Bug

Розробники заявили, що Bug став єдиний нано-дроном, який зміг впоратися з безкомпромісною погодою під час проведення армійського бойового експерименту, організованого Міністерством оборони.

Bug може надати важливу тактичну інформацію навіть у найскладнішу погоду. Він працює автономно, візуалізуючи для військових навколишнє середовище,

– наголосили у BAE Systems.

Наступним кроком у роботі над вдосконаленням безпілотника буде додавання сенсорних датчиків. Пристрій мають намір інтегрувати з іншим військовим спорядженням.