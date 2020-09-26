Українська компанія Petcube випустила нову "розумну" камеру для домашніх тварин Petcube Сam. Завдяки камері можна спостерігати за домашніми улюбленцями та консультуватися з фахівцями віддалено. Це перша подібна камера для домашніх тварин у світі.

Petcube Українська компанія, яка розробляє технології для домашніх тварин. Проєкт Petcube стартував у 2013 році за підтримки Kickstarter. Petcube випустила три інтерактивні камери для домашніх улюбленців та залучила інвестиції на суму 14 мільйонів доларів.

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Які можливості відкриває камера?

Завдяки функції нічного бачення камера дозволяє спостерігати за домашніми тваринами вночі. Крім того, камера має вбудований "ветеринарний" чат. Компанія Petcube спільно з каліфорнійською компанією Fuzzy Pet Health розробили систему комунікації з кваліфікованими ветеринарами, розповідає The Village.

Petcube Cam / Petcube

70 відсотків проблем з домашніми тваринами можна вирішити без візиту до ветеринара. Коли ви перевіряєте записи камери та помічаєте щось підозріле, можете відразу проконсультуватися у спеціаліста онлайн. Це заощадить ваш час та гроші. До того ж відмова від походу до ветеринара в клініку зменшить карантинні ризики, – відзначає співзасновник Petcube Ярослав Ажнюк.

Petcube Cam: характеристики

В лінійці продуктів Petcube камера є найменшою та найбільш компактною: 5-сантиметровий куб встановлено на гнучкій підставці, яку можна регулювати, щоб отримати зручний кут огляду. Камера передає чітке 1080p HD відео через ширококутний об’єктив у 110°. Має 8-кратне цифрове збільшення та нічне бачення на відстані до 9 метрів у темряві. Також камера забезпечує двосторонній аудіозв’язок. Це дозволяє чути, що відбувається в кімнаті та звертатися до домашніх улюбленців через смартфон. Petcube Cam використовує мобільні застосунки Petcube Bites 2 і Petcube Play 2.

Petcube Cam / Petcube

Люди мають невичерпну потребу бути хорошими сучасними батьками. Для своїх дітей, для домашніх тварин, для тих, за кого відповідають. Petcube допомагає краще дбати про своїх улюбленців завдяки новітнім технологіям. І майже 100-мільярдний ринок товарів і послуг для тварин у США чудово реагує на інновації. Кінцева мета Petcube – під’єднати хатніх тварин до інтернету й дати їм голос. Удосконалення камер, використання комп’ютерного бачення, машинного навчання для визначення стану й патернів поведінки улюбленців – це все невеликі кроки на цьому довгому шляху, – розповідає маркетинговий директор і співзасновник Petcube Андрій Клен.

Ба більше, користувачі можуть перемикатися між різними пристроями в застосунку, а також ділитися доступом до камери із сім’єю, друзями та широким загалом. Як й інші камери компанії, Cam доповнюється сервісом Petcube Care, який зберігає короткі кліпи з історією подій, зафіксованих на камеру.

Скільки коштує розробка та обслуговування?

Наразі камера доступна для замовлення лише на американському майданчику Amazon та коштує 39,99 доларів. Перша консультація ветеринара для користувачів Petcube є безкоштовною, а надалі – 4,99 долара на місяць.

Вихід на український ринок

Українська культура виховання домашніх тварин має свої особливості, проте вона стає все більше подібною до західних. Категорія розумних домашніх камер доволі нова для наших користувачів і вартість таких інновацій має значення. Ми сподіваємося, що низький чек на Petcube Cam сприятиме інтересу до продукту. Ми відкриті для дистрибуції в Україні та розглядаємо різні можливості, – підкреслює Андрій Клен.