Craft Aero представила новий тип 9-місцевого літаючого таксі: красномовне відео

Каліфорнійська компанія Craft Aerospace розробляє 9-місний літак з акцентом на міжміські регіональні рейси. Фахівці застосовують унікальну установку вертикального зльоту і посадки.

Головний фюзеляж літака Craft Aero дуже схожий на невеликий традиційний авіалайнер. Однак переднє крило з'єднується з нижньою частиною кабіни, відхиляючись назад під досить звичним кутом. Однак на їх кінцях крила згинаються вгору, щоб зустрітися з задніми крилами, які з'єднані з верхівкою задньої частини кабіни. Таким чином утворюється свого роду коробчате крило, яке має ромбоподібну форму при погляді зверху чи знизу.

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Унікальне рішення

Літаки вертикального зльоту повинні мати можливість направляти тягу як вниз, так і назад, – це забезпечує можливість зависання і крейсерського польоту. Найчастіше встановлюються різні системи для кожного з цих випадків використання – підйомні та крейсерські. Застосовують також конструкції з векторною тягою. Крім того, існують похилі крила, які обертають все крило для векторної тяги, а також – гібриди між ними.

Розробники Craft Aero пропонують зафіксувати коробчате крило та електричні стійки, але направити тягу вниз за допомогою висувних закрилків в задній частині крил. Так, вони висуваються і згинаються вниз, перенаправляючи повітряний потік, коли потрібно вертикальна тяга. Згодом вони прибираються, щоб забезпечити ефективний політ вперед.

Характеристики аеротаксі

буде нести корисне навантаження до 1 130 кілограмів;

розвиватиме швидкість до 556 кілометрів на годину;

використовуватиме гібридно-електричну трансмісію з турбогенератором, що збільшує запас ходу для забезпечення польотів зі зниженим рівнем викидів;

літатиме на відстань між об'єктами до 1 609 кілометрів.

Компанія Craft Aero залучила 3,5 мільйона доларів на ранньому етапі розробки та перевірки дизайну. Літаком зацікавилася компанія JSX, яка має намір придбати від 200 до 600 таких апаратів. Очікується, що Craft Aero введе в експлуатацію своє повітряне таксі до 2026 року.

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