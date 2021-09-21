Главный фюзеляж самолета Craft Aero очень похож на небольшой традиционный авиалайнер. Однако переднее крыло соединяется с нижней частью кабины, отклоняясь назад под довольно привычным углом. Однако на их концах крыла сгибаются вверх, чтобы встретиться с задними крыльями, которые соединены с верхушкой задней части кабины. Таким образом образуется своего рода коробчатое крыло, которое имеет ромбовидную форму при взгляде сверху или снизу.

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Уникальное решение

Самолеты вертикального взлета должны иметь возможность направлять тягу как вниз, так и назад, – это обеспечивает возможность зависания и крейсерского полета. Чаще всего устанавливаются различные системы для каждого из этих случаев использования – подъемные и крейсерские. Применяют также конструкции с векторной тягой. Кроме того, существуют наклонные крылья, которые обращают все крыло для векторной тяги, а также – гибриды между ними.

Разработчики Craft Aero предлагают зафиксировать коробчатое крыло и электрические стойки, но направить тягу вниз с помощью выдвижных закрылков в задней части крыльев. Так, они выдвигаются и сгибаются вниз, перенаправляя воздушный поток, когда нужна вертикальная тяга. Впоследствии они убираются, чтобы обеспечить эффективный полет вперед.

Характеристики аэротакси

будет нести полезную нагрузку до 1 130 килограмм;

развивать скорость до 556 километров в час;

будет использовать гибридно-электрическую трансмиссию с турбогенератором, что увеличивает запас хода для обеспечения полетов с пониженным уровнем выбросов;

сможет летать на расстояние между объектами до 1609 километров.

Компания Craft Aero привлекла 3,5 миллиона долларов на раннем этапе разработки и проверки дизайна. Самолетом заинтересовалась компания JSX, которая намерена приобрести от 200 до 600 таких аппаратов. Ожидается, что Craft Aero введет в эксплуатацию свое воздушное такси до 2026 года.

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