Розробка має на меті розширити дальність ураження, підвищити ефективність місії та знизити ризик для пілотованих літаків. Крім того, БПЛА зможе вести атаку спільно з бойовими літаками.
Варте уваги Український літак перевіз винищувачі з Ізраїля до США: фото
Про безпілотник
За інформацією компанії, невеликий БПЛА зможе проводити безпечні місії, розпочинаючи бої самостійно та не піддаючи небезпеці літаки з людським екіпажем.
Очікується, що LongShot також може дати застарілим літакам, таким як бомбардувальники, нові потужні засоби протиповітряної оборони.
Згодом в межах програми LongShot представлять повномасштабну демонстраційну систему з повітряним запуском, здатну управляти польотом до, під час і після викиду зброї в робочих умовах.