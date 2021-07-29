Розробка має на меті розширити дальність ураження, підвищити ефективність місії та знизити ризик для пілотованих літаків. Крім того, БПЛА зможе вести атаку спільно з бойовими літаками.

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Про безпілотник

За інформацією компанії, невеликий БПЛА зможе проводити безпечні місії, розпочинаючи бої самостійно та не піддаючи небезпеці літаки з людським екіпажем.

Очікується, що LongShot також може дати застарілим літакам, таким як бомбардувальники, нові потужні засоби протиповітряної оборони.

Згодом в межах програми LongShot представлять повномасштабну демонстраційну систему з повітряним запуском, здатну управляти польотом до, під час і після викиду зброї в робочих умовах.

Довідка: Компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) – одна з трьох компаній, яким доручена розробка безпілотників повітряного базування для Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA). Свої прототипи розробляють також: Lockheed Martin і Northrop Grunmman.