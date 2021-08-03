Подібні проєкти важливі не лише для забезпечення комфорту та економії часу, а й для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище. Очікується, що аеротаксі може зробити перельоти з міста в місто значно простішими, швидшими, дешевшими та екологічнішими.

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Про проєкт

Над реалізацією задуму працюють безліч світових компаній, зокрема Volocopter, Joby Aviation та EHang. Однак Craft Aerospace застосовує абсолютно інший підхід. Розробники взяли за основу не квадрокоптери, а традиційні літаки, оснастивши їх додатковими крилами. Вертикальний зліт і посадку регулюватимуть численні ротори. Це зробить аеротаксі більш надійним і керованим. Наразі літак все ще перебуває на стадії прототипу.

Наша технологія являє собою комбінацію як чинних, так і нових підходів. Кільцеве коробчате крило побудовано та облітано, літак з закрилками був побудований і літав. Їх ніколи не синтезували подібним чином в літаках вертикального зльоту і посадки,

– гендиректор Craft Джеймс Доріс.

Характеристики літака

вміщуватиме 2 пілота та 9 пасажирів;

запас ходу – 1,6 тисячі кілометрів;

максимальна швидкість становитиме 555 кілометрів за годину.

Craft Aerospace співпрацює різними авіакомпаніями, а також веде переговори з американською JSX, яка спеціалізується на чартерних рейсах. Вона планує придбати 200 літальних апаратів у Craft Aerospace. Головне завдання – підтвердити безпеку й ефективність своїх технологій. Комерційні польоти мають розпочати у 2026 році.