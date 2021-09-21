Головний фюзеляж літака Craft Aero дуже схожий на невеликий традиційний авіалайнер. Однак переднє крило з'єднується з нижньою частиною кабіни, відхиляючись назад під досить звичним кутом. Однак на їх кінцях крила згинаються вгору, щоб зустрітися з задніми крилами, які з'єднані з верхівкою задньої частини кабіни. Таким чином утворюється свого роду коробчате крило, яке має ромбоподібну форму при погляді зверху чи знизу.

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Унікальне рішення

Літаки вертикального зльоту повинні мати можливість направляти тягу як вниз, так і назад, – це забезпечує можливість зависання і крейсерського польоту. Найчастіше встановлюються різні системи для кожного з цих випадків використання – підйомні та крейсерські. Застосовують також конструкції з векторною тягою. Крім того, існують похилі крила, які обертають все крило для векторної тяги, а також – гібриди між ними.

Розробники Craft Aero пропонують зафіксувати коробчате крило та електричні стійки, але направити тягу вниз за допомогою висувних закрилків в задній частині крил. Так, вони висуваються і згинаються вниз, перенаправляючи повітряний потік, коли потрібно вертикальна тяга. Згодом вони прибираються, щоб забезпечити ефективний політ вперед.

Характеристики аеротаксі

буде нести корисне навантаження до 1 130 кілограмів;

розвиватиме швидкість до 556 кілометрів на годину;

використовуватиме гібридно-електричну трансмісію з турбогенератором, що збільшує запас ходу для забезпечення польотів зі зниженим рівнем викидів;

літатиме на відстань між об'єктами до 1 609 кілометрів.