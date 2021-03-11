У Нідерландах створили маску, з якої після використання проростають квіти
Нідерландська дизайнерка Маріанна де Гроот створила маску з рисового паперу, яка біологічно розкладається. Ба більше, після використання її можна закопати у землю – й на цьому місці проростуть квіти.
Джерело:Fast Company
Все тому, що між шарами рисового паперу є насіння квітів, які можуть прорости при правильних умовах. Маска отримала назву Marie Bee Bloom.
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Матеріал для неї зроблений з суміші рису, води, а також натурального крохмалю. Водночас більшість масок нині виготовляють з пластикових волокон, які містять мікропластик.
Довжину пов'язок маски, які виготовлені зі звичайної пряжі, можна регулювати. Частини маски "приклеєні" один до одного за допомогою картопляного крохмалю.
Що відомо про захист
У Fast Company намагалися з'ясувати, чи справді маска з рисового паперу захищає від вірусів. Там не знайшли жодного прикладу, коли б цей матеріал був протестований як засіб індивідуального захисту.
Тож, схоже, що маски з рисового паперу не забезпечують максимальний рівень захисту для користувача. Водночас, що важливо, демонструють екологічний підхід.
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