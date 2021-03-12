Студент ЧНУ імені Петра Могили Сергій Овчар розробив багатофункціональну клавіатуру-рукавицю MPBoard. Пристрій є зручним, компактним, а також забезпечує абсолютну свободу рухів.

Інноваційний проєкт презентували споживачам та інвесторам на конкурсі стартапів Startup BSNU 2020.

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Що відомо про пристрій

Сергій Овчар, розробник MPBoard, навчається на третьому курсі факультету комп'ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили. Він розробив пристрій у співпраці зі старшим викладачем Іваном Бурлаченком, який є автором ідеї.

За словами розробника, клавіатура є надміцною та стійкою до пошкоджень. Вона оснащена захисним корпусом для вразливих елементів. Безпровідна клавіатура працює на базі гіроскопів – пристроїв, які спроможні точно вимірювати кути нахилу предмету у просторі. MPBoard може безперервно працювати до 10–12 годин на одному заряді.

Клавіатура-рукавиця MPBoard / Фото пресслужби ЧНУ ім. Петра Могили

Зауважують, що пристрій коштуватиме значно дешевше, ніж аналоги.

Наразі MPBoard доопрацьовують. Наступний крок – впровадження функції управління жестами, що зробить взаємодію з пристроєм ще простішою та зручнішою.