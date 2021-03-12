Український студент створив клавіатуру-рукавицю MPBoard: про розробку
Студент ЧНУ імені Петра Могили Сергій Овчар розробив багатофункціональну клавіатуру-рукавицю MPBoard. Пристрій є зручним, компактним, а також забезпечує абсолютну свободу рухів.
Джерело:пресслужба ЧНУ ім. Петра Могили
Інноваційний проєкт презентували споживачам та інвесторам на конкурсі стартапів Startup BSNU 2020.
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Що відомо про пристрій
Сергій Овчар, розробник MPBoard, навчається на третьому курсі факультету комп'ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили. Він розробив пристрій у співпраці зі старшим викладачем Іваном Бурлаченком, який є автором ідеї.
За словами розробника, клавіатура є надміцною та стійкою до пошкоджень. Вона оснащена захисним корпусом для вразливих елементів. Безпровідна клавіатура працює на базі гіроскопів – пристроїв, які спроможні точно вимірювати кути нахилу предмету у просторі. MPBoard може безперервно працювати до 10–12 годин на одному заряді.
Клавіатура-рукавиця MPBoard / Фото пресслужби ЧНУ ім. Петра Могили
Зауважують, що пристрій коштуватиме значно дешевше, ніж аналоги.
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