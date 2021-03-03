Бойовий дрон Loyal Wingman від Boeing здійснив перший політ: потужне відео

Безпілотний літак-винищувач Loyal Wingman, розроблений компанією Boeing на замовлення ВПС Австралії, здійснив перший політ. Випробування відбулися на полігоні "Вумера".

Експерти перевірили, як Loyal Wingman працює на різних швидкостях, оцінили роботу його двигунів та бортової електроніки. Тестові польоти назвали успішними.

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Важливі подробиці

Політ першого військового літака, виготовленого в Австралії за понад 50 років, виконувався під наглядом льотчика-випробувача Boeing. Він спостерігав за дроном з наземної станції управління.

Перший політ Loyal Wingman – це важливий крок у довгостроковому та важливому проєкті для ВПС та Boeing Australia. Ми раді брати участь у цьому,

– підкреслила Кет Робертс, віцемаршал авіації.

"Boeing та Австралія першими впроваджують повністю інтегровані бойові операції з використанням літаків з екіпажем та без екіпажа", – заявила Лінн Карет, гендиректорка Boeing Defense.

За підтримки понад 35 австралійських промислових груп та завдяки використанню інноваційних процесів Boeing змогла пройти шлях від проєкту до першого польоту всього лише за 3 роки.

Випробування Loyal Wingman на полігоні "Вумера": дивіться відео Boeing

Раніше безпілотник Loyal Wingman успішно пройшов випробування на злітній смузі аеродрому в Австралії. Як це було – дивіться у відео за посиланням.

Що відомо про Loyal Wingman: коротко