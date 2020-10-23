Американська компанія Boeing спільно з армією Австралії розробила безпілотник під назвою Loyal Wingman, який успішно пройшов випробування на злітній смузі аеродрому. Очікується, що літак здійметься в небо вже цьогоріч.

Розробники відзначають, що військово-повітряні сили співпрацюють з промисловістю, аби гарантувати впровадження інноваційних рішень для задоволення майбутніх пріоритетів компанії. Проєкт Boeing Loyal Wingman – яскравий приклад того, чого можна досягти застосувавши такий системний підхід, розповідає Boeing.

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Спостерігати за тим, як прототип виходить на злітно-посадкову смугу для цього випробування на низькій швидкості, — це захоплюючий момент — ще одна важлива віха в розробці перед першим польотом, – сказала віцемаршал авіації та глава ВПС Австралії Кет Робертс.

Як це відбулося?

Безпілотний літак досягнув максимальної швидкості 26 км/год на землі, а далі – продемонстрував свої можливості маневрування та зупинку за командою. Відтак, інженери змогли перевірити роботу та інтеграцію систем літака, зокрема кермове управління, гальмування й управління двигуном рухомого літака, аби впевнитися, що технологія – є досконалою.

Система буде здійснювати польоти разом з іншими платформами, застосовуючи штучний інтелект

Зазначають, що модульна носова частина підлаштовується під конкретні потреби. Розробники використали стандартний підхід до зльоту та посадки, тож БПЛА підійде для багатьох місій та типів злітно-посадкових смуг.

Незалежність від злітно-посадкової смуги гарантує, що літак буде дуже гнучкою та адаптованою системою для наших клієнтів по всьому світу. Це останнє випробування знаменує собою перший повністю безпілотний рух Loyal Wingman і наближає нас до першого польоту, – підсумував програмний директор Boeing Airpower Teaming System Шейн Арнотт.

Додамо, три прототипи Loyal Wingman стануть основою системи Airpower Teaming System, яку компанія Boeing незабаром запропонує клієнтам по всьому світу.