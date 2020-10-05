Фонд Билла и Мелинды Гейтс запустил массовое производство вакцин от коронавируса. На данный момент заключены соглашения с шестнадцатью фармацевтическими компаниями.

Миллиардер убежден, что единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то – это устранить ее повсюду. Решение Фонда Билла Гейтса и его жены Мелинды – Bill and Melinda Gates foundation – заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин и охватить всех в кратчайшие сроки.

Об этом предприниматель рассказал на мероприятии ООН, которое было посвящено доступу населения нашей планеты к вакцинам, пишет finance.ua.

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Билл и Мелинда Гейтс / gettyimages

У нашего фонда существует ряд соглашений с фармокомпаниями, но требуется больше, особенно в отношении производства и распространения вакцины. Эти компании обязуются наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться, как можно оперативнее, – отметил филантроп.

Добавим, по подсчетам Forbes, за 20 лет Фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил на благотворительность 54 миллиарда долларов.