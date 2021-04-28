Додавання курятини на рослинній основі до своєї лінійки означало б значне розширення асортименту для продавця яловичини, гамбургерів та ковбас на основі гороху в супермаркетах та ресторанах. Ба більше, курка – найпопулярніше м'ясо в США.

Цікаво PepsiCo та Beyond Meat об'єдналися для виробництва продуктів на рослинній основ

Про продукт

Beyond Meat впродовж тривалого часу експериментує зі штучною куркою. Раніше компанія продавала заморожені курячі стріпси, які припинили випускати на початку 2019 року. Нещодавно BM запустив рослинну курятину у закладах KFC. Асортимент пропонує різні версії нагетсів: одні виготовлені з рубленого фаршу, а інші – більш точно відтворюють "м'язову структуру".