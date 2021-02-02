McDonald's тепер готує бургери з рослинним м'ясом: де можна придбати
Корпорація McDonald's почала продавати бургери McPlant з котлетою з рослинного м'яса. Її розробили спільно з компанією Beyond Meat. Поки що замовити новинку можна лише у ресторанах мережі в Данії та Швеції.
Джерело: Bloomberg
Нові бургери продають там у тестовому режимі. Якщо вони матимуть попит серед споживачів, то з'являться й у закладах McDonald's в інших країнах.
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У Швеції підсумки експерименту підбиватимуть після 15 березня, у Данії – після 12 квітня. Наразі мовиться про заміну яловичини, але згодом у McDonald's може з'явитися й альтернативна курятина.
Що входить до складу McPlant:
- котлети із горохового та рисового білка;
- сир;
- листя салату;
- помідори;
- солоні огірки;
- цибуля;
- майонез, гірчиця та кетчуп.
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