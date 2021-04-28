Добавление курятины на растительной основе в свою линейку означало бы значительное расширение ассортимента для продавца говядины, гамбургеров и колбас на основе гороха в супермаркетах и ресторанах. Более того, курица – самое популярное мясо в США.
Интересно PepsiCo и Beyond Meat объединились для производства продуктов на растительной основе
О продукте
Beyond Meat на протяжении длительного времени экспериментирует с искусственной курицей. Ранее компания продавала замороженные куриные стрипсы, которые прекратили выпускать в начале 2019 года. Недавно BM запустил растительную курятину в заведениях KFC. Ассортимент предлагает различные версии наггетсов: одни изготовлены из рубленого фарша, а другие – более точно воспроизводят "мышечную структуру".
Ранее мы писали о том, что в ресторанах McDonald's начали продавать бургеры с котлетой из растительного мяса. Блюдо McPlant разработали совместно с компанией Beyond Meat.