Добавление курятины на растительной основе в свою линейку означало бы значительное расширение ассортимента для продавца говядины, гамбургеров и колбас на основе гороха в супермаркетах и ​​ресторанах. Более того, курица – самое популярное мясо в США.

Интересно PepsiCo и Beyond Meat объединились для производства продуктов на растительной основе

О продукте

Beyond Meat на протяжении длительного времени экспериментирует с искусственной курицей. Ранее компания продавала замороженные куриные стрипсы, которые прекратили выпускать в начале 2019 года. Недавно BM запустил растительную курятину в заведениях KFC. Ассортимент предлагает различные версии наггетсов: одни изготовлены из рубленого фарша, а другие – более точно воспроизводят "мышечную структуру".

На этой неделе представители компании заявили, что отныне популярный Beyond Burger будет иметь улучшенные вкусовые качества и пищевую ценность. Новая версия появится в супермаркетах 3 мая. После сообщения акции компании выросли примерно на 6 процентов.

Ранее мы писали о том, что в ресторанах McDonald's начали продавать бургеры с котлетой из растительного мяса. Блюдо McPlant разработали совместно с компанией Beyond Meat.