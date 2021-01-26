PepsiCo і Beyond Meat домовилися про співпрацю в напрямку виробництва та продажу їжі та напоїв на рослинній основі. Так, компанії запустять відповідне підприємство, на якому розроблятимуть нові екологічні продукти.

Джерело: CNBC

Партнером стане компанія з обмеженою відповідальністю The PLANeT Partnership. Вона займатиметься операційною діяльністю. Деталі та фінансові умови угоди наразі не розголошуються.

Цікаво Українська компанія виготовлятиме штучне м'ясо: особливості, ціна

Що відомо про компанії

Beyond Meat – найбільший у світі виробник харчових продуктів на рослинній основі, які імітують смак і фактуру курятини, свинини та яловичини. Компанія заснована у 2009 році та базується в Лос-Анджелесі. Beyond Meat контролює близько 13% ринку замінників м'яса в США.

PepsiCo – американська транснаціональна корпорація в галузі харчової промисловості. Займається виробництвом безалкогольних напоїв та інших харчових продуктів.

Переваги співпраці

Співпраця дозволить Beyond Meat залучити виробничий і маркетинговий досвід гіганта PepsiCo для створення нових продуктів. Остання зможе розвиватися в напрямку сталого розвитку, адже минулого року компанія підписала зобов'язання ООН щодо скорочення шкідливих викидів. Крім того, впродовж тривалого часу Pepsi працює над зменшенням кількості цукру у своїх продуктах та намагається виробляти більше здорових снеків та напоїв. Партнерство з провідним виробником рослинних продуктів сприятиме нарощуванню інвестицій PepsiCo в цій галузі.

Зауважимо, після офіційної заяви про співпрацю акції Beyond піднялися на 16%. Наразі компанію оцінюють в 9,95 мільярда доларів. Водночас акції Pepsi зросли на 1%, а ринкова капіталізація становить 196 мільярдів доларів.