Конкуруватиме з Tesla: китайці представили новий електрокар Nio – розкішні фото, ціна
Китайська автомобільна компанія Nio представила новий електрокар – 2022 Nio ET7. Він зможе конкурувати з автомобілями Tesla Model S, Porsche Taycan та Audi e-tron GT.
Розробники запевнили, що без підзарядки новий автомобіль Nio зможе долати відстань майже у 1 000 кілометрів, про це пише CarBuzz.
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Нова модель буде оснащена лідарними сенсорами. Це дозволить автомобілю краще "бачити" усе навколо. Кожен датчик має 1550-нанометровий лазер, 120-градусне поле огляду та радіус дії до 500 метрів.
Який вигляд має новий електромобіль / Фото Nio
Заміна акумуляторів
Розробники заявили, що працюють над новою вдосконаленою системою Power Swap Station 2.0, яка дозволить у рекордні терміни змінювати акумулятори. Автономна станція виконає це завдання за менше ніж 3 хвилини.
Кожна станція для заміни акумуляторів, на якій приблизно може припаркуватися 3 авто, вміщує до 13 акумуляторів та виконує щонайбільше 312 заміни.
Характеристики, ціна
Покупцям електрокара запропонують обрати потужність акумулятора – 70, 100 або 150 кВт. Автомобіль з'явиться на китайському ринку у першому кварталі 2022 року.
Зауважимо, що така машина може з місця розганятися до швидкості 100 кілометрів на годину всього лиш за 3,9 секунди.
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