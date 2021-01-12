Китайська автомобільна компанія Nio представила новий електрокар – 2022 Nio ET7. Він зможе конкурувати з автомобілями Tesla Model S, Porsche Taycan та Audi e-tron GT.

Розробники запевнили, що без підзарядки новий автомобіль Nio зможе долати відстань майже у 1 000 кілометрів, про це пише CarBuzz.

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Нова модель буде оснащена лідарними сенсорами. Це дозволить автомобілю краще "бачити" усе навколо. Кожен датчик має 1550-нанометровий лазер, 120-градусне поле огляду та радіус дії до 500 метрів.

Який вигляд має новий електромобіль / Фото Nio

Заміна акумуляторів

Розробники заявили, що працюють над новою вдосконаленою системою Power Swap Station 2.0, яка дозволить у рекордні терміни змінювати акумулятори. Автономна станція виконає це завдання за менше ніж 3 хвилини.

Кожна станція для заміни акумуляторів, на якій приблизно може припаркуватися 3 авто, вміщує до 13 акумуляторів та виконує щонайбільше 312 заміни.

Характеристики, ціна

Покупцям електрокара запропонують обрати потужність акумулятора – 70, 100 або 150 кВт. Автомобіль з'явиться на китайському ринку у першому кварталі 2022 року.

Довідка. Тим, хто захоче придбати авто 2022 Nio ET7 без батарей, доведеться заплатити 58 378 доларів. Модель, укомплектована акумуляторами, коштуватиме 69 200 доларів.

Зауважимо, що така машина може з місця розганятися до швидкості 100 кілометрів на годину всього лиш за 3,9 секунди.