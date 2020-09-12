У Великій Британій навчилися за допомогою лазера аналізувати склад віскі та виявляти, чи не підроблений напій. Вчені використовують для цього спеціальну лазерну систему, завдяки якій їм навіть не потрібно розкорковувати пляшку.

Технологію придумали науковці шотландського університету Сент-Ендрюс, повідомляють на офіційному сайті навчального закладу.

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Зауважимо, що вартість елітного віскі може сягати кількох сотень тисяч доларів. Тож, аби не витратити таку чималу суму дарма, важливо встановити, чи напій не підроблений.

Довідка. Спиртні напої підробляються настільки масово, що лише у Великій Британії вони завдають збитків економіці у розмірі понад 255 мільйонів доларів щороку.

Як працює спосіб

Раніше автентичність дорогого віскі перевіряли за допомогою детектора SORS. Цей метод дозволяв спрямовувати лазерний промінь на речовину та проаналізувати розсіювання світла у ній.

Проте він дещо завдавав незручностей – пляшку необхідно було розкорковувати. Натомість британські вчені придумали, як вдосконалити технологію, не відкриваючи пляшку.

Їх спосіб, як і попередній, базується на раманівській лазерній спектроскопії. Вона дозволяє перевірити, як світло розсіюється та взаємодіє з молекулами певного зразка.

Науковці взяли до уваги те, що скло пляшки також розсіює світло і може порушити сигнал. Тому використали 2 промені і завдяки цьому змогли відокремити сигнал скла від сигналу напою.

Researchers from @OpticManip @PhysAstroStAnd have developed an innovative new technique using lasers to accurately measure the authenticity of some of the world’s most exclusive whiskies – without ever removing the cap!#evertoexcelhttps://t.co/uhSyquM8hP@RoySocChem pic.twitter.com/utMSKi87Ov — University of St Andrews (@univofstandrews) September 9, 2020

Що кажуть самі дослідники

Вчені наголосили: метод не вимагає складних оптичних приладів і може стати доступним для широкого використання. Крім віскі, дослідники також випробували цей метод для перевірки горілки та джину.

"Ненавиджу, коли доводиться запасати краплю віскі для перевірки. Я б волів випити цілу пляшку", – зауважив один із творців цього методу, професор Кішан Долакія.

І підкреслив, що лазерна спектроскопія є потужним інструментом для характеристики хімічного складу різних речовин. Використовувати її для перевірки алкоголю – справді захоплююче, вважає він.