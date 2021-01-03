Засновник аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос представив нову морську платформу – рятувальний корабель для захоплення ракет. Його підприємець назвав на честь своєї матері Жаклін Безос.

Корабель являє собою плавучий посадковий майданчик для першого ступеня ракети-носія New Glenn. Її запуск заплановано на 2021 рік, пише Business Insider.

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Джефф та Жаклін Безос / Фото з Instagram Джеффа Безоса

Рятувальний корабель Blue Origin: що відомо?

У 2018 році компанія Безоса придбала корабель, раніше відомий як Stena Freighter. За два роки Blue Origin переобладнала і перейменувала платформу. 29 грудня 2020 року мільярдер представив рятувальний корабель Jacklyn, названий на честь мами – Жаклін Безос. Вона розбила пляшку шампанського об корпус корабля, а її син опублікував відео з презентації в Instagram.

Перший ступінь New Glenn буде повертатися додому в Jacklyn після кожного польоту. Кращої назви й бути не могло – мама завжди дарувала нам своє серце і дім, куди можна повертатися,

– відзначив Безос.