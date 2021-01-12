Дослідники з OpenAI представили нову нейронну мережу під назвою DALL-E. Система може створювати зображення, фотографії і рендери на базі простого текстового описання.

Розробники пропустили через нейромережу 12 мільярдів зображень з інтернету, які містили текстовий підпис. Внаслідок цього, алгоритми не шукають зображення у відкритих джерелах – нейромережа створює їх сама, зазначається на сайті OpenAI.

Варте уваги: Іспанці створили ігровий жилет, який передає відчуття м'язам: фото, відео

DALL-E: що відомо?

У липні 2020 року компанія OpenAI представила алгоритм GPT-3, який може створювати текст, близький до написаного людиною, на базі заданих параметрів. Новинка DALL-E – це розширення GPT-3, яке аналізує англомовні текстові запити, а згодом – видає зображення. Система може генерувати реалістичні фото, ілюстрації, нові комбінації об'єктів. Крім того, нейромережа здатна розміщувати текст на зображенні та виконувати IQ тести.

Автори нейромережі пояснили, що назва DALL-E – це анаграма з імені художника Сальвадора Далі (Dali) та відомого робота з мультика WALL-E.

Зображення, створені DALL-E

Нейромережа розробила малюнки за запитом: "вітальня з двома білими кріслами й картиною Колізею".

Приклад роботи DALL-E / Фото OpenAI

Програма створила ілюстрації за такими ключовими словами: "професійне високоякісне емодзі закоханої склянки бабл-ті".

Приклад роботи DALL-E / Фото OpenAI

Зображення за запитом: "фото alamo square, Сан-Франциско, з вулиці вночі".

Приклад роботи DALL-E / Фото OpenAI

Ба більше, алгоритм може спиратися не лише на слова, а й знаходити зв'язок у словосполученнях. Відзначається, що на якість роботи нейромережі значно впливає рівень складності запиту. Незабаром розробники представлять опис роботи DALL-E.

Мета

Згодом дослідники OpenAI мають намір проаналізувати, як подібні алгоритми пов'язані з соціальними проблемами, потенційною упередженістю й довгостроковими етичними проблемами.