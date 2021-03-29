Agility Robotics показала покращену версію людиноподібного робота Digit: відео

Американська компанія Agility Robotics представила нову версію робота Digit. Тепер він вміє працювати автономно – може ходити без допомоги людини.

Людиноподібного робота навчили складати карту на місцевості. Це він робитиме за допомогою спеціальних стереокамер.

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Digit вміє рухатися по заздалегідь визначеному маршруту. Завдяки LIDAR-технології робот може виявляти та обходити перешкоди на своєму шляху.

У відео, зокрема, показали локальну карту, змодельовану роботом.

А також круглі фігури, якими позначають точки супутникової карти.

Наприкінці ролика видно скупчення точок у місці, де перебуває оператор.

Тепер Digit вміє "ходити" без допомоги людини: відео Agility Robotics

Digit створили на базі робота Cassie. Його навчили ходити, бігати та підійматися по сходах. Нову розробку планують використовувати для доставки і перенесення об'єктів.

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