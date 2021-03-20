На шляху до отримання роботи мрії важливу роль відіграють одразу декілька факторів. Один з них – потужне резюме. Безперечно, ви можете робити ставку на особисті якості та "живу" співбесіду. Однак для того, щоб зацікавити роботодавця, вам необхідно надати якісно складене резюме, яке "зачепить" HR-фахівця.

Що робити, якщо ви маєте сумніви та потребуєте поради щодо створення яскравої "візитівки"? Rezi Resume – сучасне рішення, яке допоможе вам із цим завданням.

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Про сервіс

Програма Rezi Resume – це алгоритм, який працює на основі штучного інтелекту та оперативно генерує оптимізовані резюме, а також супровідні листи, базуючись на ваших індивідуальних запитах.

Алгоритм використовує систему відстеження кандидатів ATS – програмне забезпечення, розроблене для роботодавців. Rezi Resume враховує особисті якості та досвід, аби продемонструвати, що ви – саме той співробітник, якого шукає роботодавець.

Програма Rezi Resume / Скриншот Rezi Resume

Варто відзначити, що система не генерує увесь текст замість вас, а лише продовжує та належним чином оформлює надану інформацію з метою уникнення кліше. Крім того, підібрані ШІ ключові слова ідентифікують вас як найкращого кандидата.

Програма Rezi Resume вже продемонструвала неабиякі результати – їй довіряють 120 000 шукачів. Користувачі сервісу влаштувалися на роботу в такі мегакорпорації як: Apple, Facebook, Spotify, Microsoft, Google та інші.