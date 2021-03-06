Компанія "Нова пошта" представила унікального робота, який покликаний допомогти читачам визначитися з вибором книжки. Інноваційне рішення запустили на території експозиції "Леся Українка: 150 імен" в межах однойменного проєкту.

Роботизований помічник, на ім'я НП Лукаш, возить усі книжки безпосередньо на собі. Його маршрут – читальна зала Леся Лаунж, яка розташована на першому поверсі Національного центру "Український дім".

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Що вміє, як працює

Головне вміння робота-бібліотекаря – розрізняти прозу, поезію, ілюстровані та дитячі видання. Робот влаштований напрочуд просто. Для того, щоб скористатися послугою помічника, необхідно виконати три прості дії:

відсканувати QR-код; зайти на сайт або завантажити додаток; дати відповідь на 4 запитання.

В Україні з'явився робот-бібліотекар, який допоможе підібрати книгу / Фото "Нової пошти"

НП Лукаш аналізує отриману інформацію та підбирає книгу відповідно до вподобань кожного окремого читача. Робот підвозить книгу та пропонує гостю експозиції почитати її у лаундж-зоні. Ба більше, вам не потрібно ставити книгу на місце – НП Лукаш забере її самостійно.

За словами розробників, НП Лукаш створений на основі роботів, які функціонують у логістичних терміналах компанії "Нова пошта". Вони призначені для автоматизації й пришвидшення робочого процесу на складі. Роботи спроможні перевозити на собі до 300 кілограмів посилок, а тягти за собою можуть навіть до 1 000 кілограмів вантажу.

Спеціально до виставки на честь Лесі Українки робота допрацювали наші інженери та комунікаційна команда спільно з агенцією Postmen, завдяки чому тепер робот може спілкуватись через смартфони і планшети з відвідувачами та підбирати для них книги,

– розповіла директор з управління репутацією "Нової пошти" Олена Плахова.