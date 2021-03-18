У галереї США запустили робота-гіда: цікава розробка
У місті Норфолк (США, Вірджинія) представили робота, який допоможе поціновувачам мистецтва віддалено насолоджуватися експозиціями виставок. Пристрій Gordon запустили у місцевій галереї Baron and Ellin Gordon Art Gallery. Роботом можна керувати безпосередньо зі свого смартфона.
Джерело:WTKR
Під час карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, робот Gordon – знахідка, яка повертає широкому загалу доступ до витворів мистецтва.
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Відтепер люди зможуть відвідувати галереї не виходячи з дому. Будь-хто в будь-якій точці світу,
– сказав виконавчий директор Baron and Ellin Gordon Art Gallery Каллен Страун.
Що відомо про розробку
Gordon – зручне і цікаве рішення, що допоможе внести різноманітність в дозвілля або відпочинок з друзями. Робот спроєктований як Segway. Ним можна керувати прямо зі свого смартфона, планшета чи комп'ютера. Зображення, яке передає пристрій, можна масштабувати. Крім того, він пропонує користувачам взаємодіяти з іншими відвідувачами в картинній галереї за допомогою динаміка та вбудованого мікрофона. Все, що ви побачите, можна фотографувати.
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