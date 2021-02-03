Представили додаток для залучення інвестицій в Україну: про розробку

3 лютого 2021 , 22:08
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У Словаччині презентували мобільний додаток, за допомогою якого можна проаналізувати інвестиційний потенціал України. Застосунок InvestUkraine розробив Сергій Страйнак – фахівець, який має українське коріння.

Джерело: "ШоТам"

Застосунок призначений для представників світової спільноти, власників великих компаній, виконавчих чи фінансових директорів.

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Мета

Головна мета розробника – інноваційним та сучасним способом продемонструвати інвестиційний потенціал України. На його думку, Україна має один з найкращих потенціалів серед європейських країн у багатьох сферах, зокрема: ІТ, автомобільна, машинобудівна, хімічна, деревообробна промисловість.

Крім того, українці хочуть та вміють працювати, тож наша країна – ідеальний партнер для іноземних інвесторів.

Ця програма була розроблена з метою виявити інвестиційний потенціал та дати роботу людям в Україні, не потрібно їхати за кордон і залишати сім’ю, – розповів автор програми Сергій Страйнак.

У додатку InvestUkraine ви знайдете:

  1. Загальну інформацію про Україну (державна допомога, населення, інфраструктура тощо).
  2. Переваги для інвестування.
  3. Корисні організації для інвестування та їх вебсайти.
  4. Статистичні дані про завантаження програм.
  5. Детальну інформацію про понад 70 індустріальних парків в межах України, зокрема три типи карт та навігацію до кожного з них.

Додаток InvestUkraine / Скриншот InvestUkraine

Зауважимо, додаток InvestUkraine є безкоштовним. Кожен охочий може завантажити програму на iPhone за посиланням.