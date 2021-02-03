Представили додаток для залучення інвестицій в Україну: про розробку

Джерело: "ШоТам"

Застосунок призначений для представників світової спільноти, власників великих компаній, виконавчих чи фінансових директорів.

Цікаво Hotline переведе всіх клієнтів на українські фіди: чому це важливо

Мета

Головна мета розробника – інноваційним та сучасним способом продемонструвати інвестиційний потенціал України. На його думку, Україна має один з найкращих потенціалів серед європейських країн у багатьох сферах, зокрема: ІТ, автомобільна, машинобудівна, хімічна, деревообробна промисловість.

Крім того, українці хочуть та вміють працювати, тож наша країна – ідеальний партнер для іноземних інвесторів.