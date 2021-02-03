Представили додаток для залучення інвестицій в Україну: про розробку
У Словаччині презентували мобільний додаток, за допомогою якого можна проаналізувати інвестиційний потенціал України. Застосунок InvestUkraine розробив Сергій Страйнак – фахівець, який має українське коріння.
Ця програма була розроблена з метою виявити інвестиційний потенціал та дати роботу людям в Україні, не потрібно їхати за кордон і залишати сім’ю, – розповів автор програми Сергій Страйнак.
У додатку InvestUkraine ви знайдете:
- Загальну інформацію про Україну (державна допомога, населення, інфраструктура тощо).
- Переваги для інвестування.
- Корисні організації для інвестування та їх вебсайти.
- Статистичні дані про завантаження програм.
- Детальну інформацію про понад 70 індустріальних парків в межах України, зокрема три типи карт та навігацію до кожного з них.
Додаток InvestUkraine / Скриншот InvestUkraine
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