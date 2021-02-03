Источник: "ШоТам"

Приложение предназначено для представителей мирового сообщества, владельцев крупных компаний, исполнительных или финансовых директоров.

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Цель

Главная цель разработчика – инновационным и современным способом продемонстрировать инвестиционный потенциал Украины. Он считает, что Украина имеет один из лучших потенциалов среди европейских стран во многих сферах, в частности: IT, автомобильная, машиностроительная, химическая, деревообрабатывающая промышленность.

Кроме того, украинцы хотят и умеют работать, поэтому наша страна – идеальный партнер для иностранных инвесторов.

Эта программа была разработана с целью выявить инвестиционный потенциал и дать работу людям в Украине, не нужно ехать за границу и оставлять семью,

– рассказал автор программы Сергей Страйнак.

В приложении InvestUkraine вы найдете: