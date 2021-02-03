Представили приложение для привлечения инвестиций в Украину: о разработке
В Словакии представили мобильное приложение, с помощью которого можно проанализировать инвестиционный потенциал Украины. Приложение InvestUkraine разработал Сергей Страйнак – специалист, который имеет украинские корни.
Приложение InvestUkraine / Скриншот InvestUkraine
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