Hotline переведе всіх клієнтів на українські фіди: чому це важливо
З 1 квітня 2021 року онлайн-сервіс для вибору товарів і порівняння цін hotline.ua переводить всіх клієнтів на виключно українські фіди.
Пояснюють, що товари інтернет-магазину з'являються в каталозі hotline після експорту через таблицю з відповідною структурою даних.
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Товарний фідДані про всі продукти з асортименту, які використовуються для рекламного просування. Вони зібрані в єдиний файл, в якому структуровані товари та їх атрибути.
Тепер усі інтернет-магазини, які захочуть розміщувати на hotline свої товари, апріорі будуть змушені зробити повноцінні українські версії своїх магазинів, а не "на відчепись", бо саме їх доведеться експортувати для сервісу,
– відзначає Олег Тяжкий у фейсбук-спільноті "И так поймут!".
Hotline переведе всіх клієнтів на українські фіди / Скриншот hotline.ua
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