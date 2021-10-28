Машини покращили в рамках виконання державного оборонного замовлення. Усі одиниці техніки перевірили під час випробувальних та приймально-здавальних польотів на підприємстві.
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Мі-24ПУ1Багатоцільовий ударний гелікоптер. Він призначений для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ і забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою.
Що зробили
Фахівцям заводу вдалося обладнати бойові машини:
- модернізованими вітчизняними системами озброєння та авіаційними приціли;
- системами захисту від ПЗРК;
- двигунами з поліпшеними характеристиками;
- м'якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва.