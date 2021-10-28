Машини покращили в рамках виконання державного оборонного замовлення. Усі одиниці техніки перевірили під час випробувальних та приймально-здавальних польотів на підприємстві.

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Мі-24ПУ1

Багатоцільовий ударний гелікоптер. Він призначений для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ і забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою.

Що зробили

Фахівцям заводу вдалося обладнати бойові машини:

  • модернізованими вітчизняними системами озброєння та авіаційними приціли;
  • системами захисту від ПЗРК;
  • двигунами з поліпшеними характеристиками;
  • м'якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва.